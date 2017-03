A Sepsi OSK Hadnagy Attila duplájának és Niczuly Roland bravúros védéseinek köszönhetően az Academica Clinceni vendégeként begyűjtötte sorozatban harmadik, illetve idénybeli tizenharmadik győzelmét, így 44 ponttal továbbra is a rangsor harmadik helyén áll.

A szentgyörgyiek jó iramban kezdték a mérkőzést, majd tíz perc elteltével a védők mögül kilépő Hadnagy Attila veszélyeztetett, viszont a labda elszállt a kapu felett. A folytatásban Dragoş Huiban mintegy 20 méteres szabadrúgása szintén a felső léc felett süvített el, majd újabb szabálytalanságot követően Hadnagy állt a labda mögé, de a bal alsó felé tartó lövést Matache védte. A 29. percben egy ellentámadást követően a Huiban–Hadnagy duó gyors passzokkal járt túl a védők eszén, viszont előbbi lövését a házigazdák hálóőre ezúttal is hárította. A Valentin Suciu által irányított csapat többet birtokolta a labdát, pontosabban passzolt, középpályánál több labdát szerzett és szervezettebben védekezett. Ennek fényében nem volt meglepő, hogy Clinceni első gólhelyzetére egészen a 39. percig kellett várni, amikor is Chiacu jobb oldali beadását a piros-fehér mezes védők közt egyedül maradó Cioablă fejelte kapura, viszont Niczuly Roland magabiztosan védett. Az első félidő végéhez közeledve góllá érett a háromszékiek mezőnyfölénye: Ene passzolt a jobb oldalon szaladó Răzvan Greu elé, aki két védő közt megjátszotta a csapatkapitányt, Hadnagy pedig higgadtan lőtt a kapuba (0–1). Az utolsó percekben egyenlíthettek volna a hazaiak, viszont Marin hosszú sarok felé tartó fejesét Niczuly szögletre tolta, így maradt az egygólos szentgyörgyi vezetés.

Szünet után továbbra is a Sepsi OSK játszott veszélyesebben: először Ene, majd Hadnagy próbálkozása kerülte el Matache kapuját, később pedig Huiban kapáslövése is mellé ment. Hiába volt több lehetősége a piros-fehéreknek, a 68. percben ellentámadást követően mégis a Ştefan Odoroabă által irányított csapat szerzett gólt. Perju kapott labdát a bal oldalon, és faképnél hagyta Marius Burlacut, majd beívelt az érkező Coman elé, aki Damian mellett a rövid sarokba passzolt (1–1). A mérkőzés hajrájában újra magukhoz tértek a háromszékiek, Issa Thiaw szerzett labdát félpályánál, és iramodott meg vele, majd helyzetbe hozta a védők mögül kilépő Hadnagyot, aki tizenegy méterről Matache lábai közt a hálóba gurított (1–2). A 36 éves csatár huszonegy tétmérkőzésen huszonkét gólt szerzett ebben az idényben, ezzel pedig továbbra is vezeti a másodosztály góllövőlistáját. A 91. percben kevésen múlott, hogy nem egyenlített Clinceni: Lazăr tizenegy méterről bombázott rá, viszont Niczuly bravúrral szögletre tolta, megmentve ezzel a három pontot.

„Három pontért mentünk, amit végül meg is szereztünk. Megnehezítettük a saját magunk feladatát, hiszen néhány figyelmetlenség miatt egyenlített az ellenfél. Örülök, hogy az utolsó percekben ezúttal is megszereztük a győzelmet érő találatot, és sorozatban harmadszor nyertünk. A következő mérkőzésünk sem lesz könnyű, viszont van egy hetünk készülni az éllovas ellen, és szeretnénk majd pontokkal hazatérni” – nyilatkozta Valentin Suciu.

Nagyvárad és az Afumaţi után az Academica Clinceni is pont nélkül zárt a Sepsi OSK ellen, aki a 25. fordulóban a listavezető Bukaresti Juventus otthonában játszik szombaton 11 órától.

További eredmények: Mioveni–Aradi UTA 0–2 (gólszerzők: Gligor 4., Tabarcea 60.), Râmnicu Vâlcea–Chindia Târgovişte 0–3 (hivatalból), Nagyváradi Esthajnalcsillag–Szatmárnémeti Olimpia 2–2 (gsz.: Arnăutu 2., Matei 68., illetve Pop 53., Onicaş 72.), Brassói FC–Tatrangi Egyesülés 3–0 (hivatalból), Resicabánya–Temesvári Politehnica 0–2 (gsz.: Blănaru 19., Bădăuţă 80.), Brăilai Egyesülés–Baloteşti 1–1 (gsz.: Roşu 71., illetve Nica 64.), Afumaţi–Bukaresti Juventus 1–3 (gsz.: Vlada 75. – tizenegyesből, illetve Zaharia 49., 57., Covalschi 54. – öngól), a Foresta Suceava és Călăraşi szabadnapos volt.

A rangsor:

1. Juventus 16 3 2 39–9 51

2. Arad 14 3 5 42–23 45

3. Sepsi OSK 13 5 3 37–18 44

4. Brassó 12 6 4 36–20 42

5. Szatmárn. 12 5 4 33–19 41

6. Mioveni 11 5 6 28–17 38

7. Târgovişte 11 2 8 33–23 35

8. Brăila 9 4 9 24–27 31

9. Nagyvárad 8 3 11 24–24 27

10. Suceava 8 3 10 33–38 27

11. Afumaţi 7 4 10 23–26 25

12. Călăraşi 6 7 8 25–29 25

13. Temesvár 6 6 10 29–37 24

14. Clinceni 7 3 11 31–42 24

15. Baloteşti 5 5 11 25–37 20

16. Rm. Vâlcea 4 6 11 16–31 18

17. Resicab. 4 1 17 21–49 13

18. Tatrang 2 5 15 15–45 9

A 25. forduló mérkőzései: Chindia Târgovişte–Foresta Suceava, Baloteşti–Resicabánya, Temesvári Politehnica–Mioveni, Aradi UTA–Brassói FC, Călăraşi–Nagyváradi Esthajnalcsillag, Szatmárnémeti Olimpia–Afumaţi, Bukaresti Juventus–Sepsi OSK (március 18., szombat 11 óra), Râmnicu Vâlcea–Clinceni 0–3 (hivatalból), a Brăilai Egyesülés áll.