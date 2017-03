A címvédő Sepsi-SIC könnyed sikert ért el a roppant tartalékos Galaci Phoenix vendégeként a női kosárlabda Nemzeti Liga 25. fordulójában. Ez volt a zöld-fehérek mostani szezonbeli huszonnegyedik bajnoki győzelme, s hétpontos előnnyel magabiztosan vezetik a rangsort a 42 pontot összegyűjtő Kolozsvári U és Târgovişte előtt. A szombati meccs házigazdája mindössze egy amerikai játékost tudott bevetni a sepsiszentgyörgyiek ellen, hiszen Jackson, Steenholdt, Covile, Rutan és Nelson bérelmaradásaik miatt nem léptek pályára.

Marshall triplájával és a háromszékiek 7–0-s rohamával indult a találkozó, vendéglátóink pedig csak a harmadik perc végén voltak eredményesek (2–7). Az első negyed felénél már tíz ponttal vezettek a zöld-fehér mezes lányok (5–15), ami a játékrész végére húszpontosra gyarapodott (7–27). A második negyedben is folytatódott a Sepsi-SIC fölénye, s bár valamelyest feljavult a Galaci Phoenix játéka, ez nem volt elég arra, hogy megakadályozza a szentgyörgyiek menetelését. Zoran Mikes tanítványai 22–14-re nyerték meg ezt a szakaszt – amelyben már játéklehetőséghez jutott Kokovay, illetve Lazăr (Pop) is –, és 21–49-es állásnál vonultak szünetre. A harmadik negyedre sem változott sokat az összecsapás képe: a galaci lányok futottak az eredmény után, minden szerzett pontjukra kettővel válaszoltak Gödri-Părăuék, s ilyen körülmények között minden támadás után nőtt a két csapat közötti különbség. A játékrész felénél ismét cserepadunk jutott lehetőséghez, akik éltek is a felkínált eséllyel, és fenntartották a SIC fölényét (35–74). A záró negyed előtt 39 ponttal vezetett a bajnokcsapat, így kosarasaink lazábbra vették a figurát, és a meccsen először nem dobáltak össze húsznál több pontot tíz perc alatt. Kilin irányításával 18–10-re még így is megnyertük a párharc utolsó játékrészét, és 47 pontos különbséggel hoztuk a kötelező győzelmet (45–92).

A galaci összecsapáson a kezdő ötösünk 54 pontot szerzett, a padról érkező játékosok pedig 38 ponttal járultak hozzá a Sepsi-SIC fölényes sikeréhez. A mezőny legjobbja a Phoenix játékosa, McKenzie volt, aki dupla duplát, azaz 16 pontot és 15 lepattanót jegyzett, nálunk 15 pontjával Harris volt a legeredményesebb, míg a 12 leszedett labdájával Lazăr (Pop) lett csapatunk legjobb lepattanózója.

A kör rangadóját Kolozsváron játszották, ahol az egyetemisták nagyon elpáholták a Târgoviştét, a Brassói Olimpia együttese mindössze egy ponttal nyert a Szatmárnémeti VSK vendégeként, továbbá győzött az Aradi ICIM és Alexandria is.

A 25. forduló további eredményei: Kolozsvári U–Târgovişte 88–54, Szatmárnémeti VSK–Brassói Olimpia 69–70, Marosvásárhelyi Sirius–Aradi ICIM 62–84, Jászvásár–Alexandria 66–78.

Az állás: v felsőház (1–6. hely): 1. Sepsi-SIC (24/1) 49 pont, 2. Kolozsvári U (17/8) 42 pont, 3. Târgovişte (17/8) 42 pont, 4. Brassói Olimpia (14/11) 39 pont, 5. Galaci Phoenix (12/13) 37 pont, 6. Szatmárnémeti VSK (9/16) 34 pont v alsóház (7–10. hely): 1. Aradi ICIM (11/11) 33 pont, 2. Alexandria (10/12) 32 pont, 3. Marosvásárhelyi Sirius (4/18) 26 pont, 4. Jászvásár (1/21) 23 pont.

A 26. forduló találkozói: Sepsi-SIC–Brassói Olimpia, Galaci Phoenix–Kolozsvári U, Târgovişte–Szatmárnémeti VSK.

Utánpótlás

Aradi Gloria ISK–Nagy Mózes SK 47–63

Az U18-as lánybajnokság hétvégi, soros fordulójában a céhes városbéli lányok három megnyert és egy elvesztett negyed (11–20, 14–23, 12–8, 10–12) után 47–63 arányban diadalmaskodtak Aradon. A találkozó legjobbja a kézdivásárhelyi Biszak Boglárka volt, aki a 20 pont mellett 20 lepattanót is begyűjtött. Csapatunk: Incze 13, Bartók 7, Czimbalmos 5, Kovács 11, Csurulya 7, Biszak 20, Fejér, Istók, Csíki, Csillag, Voloncs (edzők: Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár).

Szentgyörgyi siker

Szombaton Gyergyószentmiklós látta vendégül az U13-as fiú kosárlabda Székely NB mezőnyét, a tornán pedig ott voltak a Sepsi Törtetők is, akik 57–19-re nyertek Kézdivásárhellyel, és 46–33-ra győztek a házigazdákkal szemben. A viadalon részt vett még a Székelyudvarhelyi Vendor is.