Jó játékkal rukkolt elő a hazai csapat, és már a mérkőzés elején látszott, hogy nem egy súlycsoportba tartozik a két együttes. Az első tíz perc után a kézdivásárhelyiek egyre nagyobb nyomás alá helyezték ellenfeleiket, és ezt az eredmény is híven tükrözi. Egy pillanatra sem volt kétséges a KSE diadala, csak az volt a kérdés, hogy a felső-háromszékiek milyen arányban győzik le a szerényebb képességű bölöni csapatot. Nagy József

Illyefalva–Kovászna 6–0

Illyefalva, közel 20 néző. Vezette: Fodor Róbert. Illyefalva: Nikula–Székely R., Jakab, Szakács, Bölöni, Pichkler, Dénes, Pulugor, Sánta, Veress, Sylvester. Játszott még: Godra, Kertész. Kovászna: Olaru–Györfi, Popina, Salamon, Peligan, Branzilă, Bajkó, Lingureanu, Kádár, Székely, Sorescu. Játszott még: Maloş, Mátyás. Gólszerzők: Jakab (9.), Puchkler (27., 67.), Veress (37., 88.), Pulugor (80.). Ifjúságiak: 0–19.

Magabiztos játékot mutatott be az illyefalvi csapat, amely pár percet leszámítva végig irányította szombati meccsének küzdelmét, és a hat gól mellett még több szép akciót is kidolgozott. Dénes Csongor

Réty–Uzon 5–0

Réty, mintegy 200 néző. Vezette: Péter József. Réty: Tánczos–Farkas, Ciorăşteanu, Pelo, Mantó, Pavel, Airinei, Majos, Ciobotaru, Sándor, Varvara. Játszott még: Szávuly, Fóka, Kozma. Uzon: Szabó E.–Barabás, Zoltáni, Fodor, Kádár, Szabó Z., Pakuci, Horváth, Gábor, Gáspár, Kerekes. Játszott még: Kese, Veres, Nagy, Joós. Gólszerzők: Ciobotaru 5., Varvara 15., 78., Majos 53., Pelo 89. Ifjúságiak: 2–1.

Gólgazdag mérkőzés volt, ahol többnyire csak a hazaiak akarata érvényesült, viszont a vendégek részéről kimaradt egy tizenegyes. Koréh Gyula

Nagyajta–Berecki FC 2–2

Nagyajta, mintegy 70 néző. Vezette: Buceleanu Lóránt. Nagyajta: Neacşu–Incze R., Pleşa, Ştefănuci, Grădinaru, Gulie, Toma, Szabó, Tankó, Pavel, Manea. Játszott még: Moise. Berecki FC: Zölde–Moroianu T., Bajcsi, Deme, Grigore, Pethő, Feneciu, Bara, Tóth, Klára, Móre. Játszott még: Iordache, Popa. Gólszerzők: Gulie 51., Manea 88., illetve Grigore 10., 28. Ifjúságiak: 3–3.

Több kihagyott nagyajtai gólhelyzet is volt, ami szinte megbosszulta önmagát, hiszen végig az eredmény után futottak, de sikerült pontot szerezni. Bartha István Zsolt

Papolci FC–Ozsdolai FC 1–0

Papolc, mintegy 60 néző. Vezette: Cristian Moldoveanu. Papolci FC: Dănălache–Oancea, Şişcă, Spetcu, Roşca, Tudorie, Bodolan, Lita, Ichimescu, Vele, Hodorog. Játszott még: Farcádi T., Marşavela, Farczádi Cs., Chioaşcă. Ozsdolai FC: Bogleş–Szűcs, Tódor, Mihály, Tóth B., Ilyés, Tóth T., Keresztes, Kovács, Papp, Asztalos. Játszott még: Nagy, Sipos. Gólszerző: Spetcu (70.). Ifjúságiak: 5–0.

Nehéz mérkőzés volt a hosszú szünet után, viszont sikerült begyűjteni a három pontot, és ez a legfontosabb. Lehetett volna nagyobb arányú győzelem is, viszont néhány helyzetet nem váltottunk gólra. Kelemen Gyula

Perkő–Gelence 0–2

Kézdiszentlélek, mintegy 300 néző. Vezette: Marius Florescu. Perkő: Cornea–Marthi, Forró, Daragus, Chifor, Bartók R., Panaite, Pászka, Kovásznai, Csulak, Dima. Játszott még: Bakk T., Bakk B. Gelence: Szabó–Márkos, Iacob, Marincea, Pap Zs., Ursu, Sala, Stana, Bărbăşescu, Bodeanu, Mitruţă. Játszott még: Dascălu, Gáspár, Gâtej. Gólszerzők: Stana 3., Bodeanu 85. Ifjúságiak: 1–4.

Jó iramú mérkőzés volt, ahol a vendégek korai gólja kicsit rányomta bélyegét a játékra, viszont a hazaiak több helyzetet is kidolgoztak, amit végül nem tudtak gólra váltani. Voloncs Barna

További eredmények: Barót–Bardoc 1–1 (gólszerzők: Vincze R. 76., illetve Balázsi I. 58./ ifjúságiak: 1–3), Csernátoni FC–Kilyén 3–0 (hivatalból, mert a vendégcsapat visszalépett a bajnokságból).

A rangsor:

1. Gelence 14 0 2 57–18 42

2. Papolc 13 2 1 55–16 41

3. KSE 12 2 2 60–10 38

4. Csernáton 10 2 4 46–20 32

5. Uzon 10 2 4 49–29 32

6. Réty 9 2 5 36–31 29

7. Bardoc 8 4 4 30–20 28

8. Perkő 6 4 6 39–27 22

9. Nagyajta 6 1 9 32–28 19

10. Kovászna 5 2 9 21–42 17

11. Bölön 5 1 10 21–39 16

12. Kilyén 4 3 9 23–36 15

13. Bereck 3 2 11 21–44 11

14. Illyefalva 3 1 12 18–46 10

15. Barót 3 1 12 11–65 10

16. Ozsdola 2 1 13 8–56 7

A 17. forduló mérkőzései: Gelence–Papolci FC, Ozsdolai FC–Csernátoni FC, Kilyén–Nagyajta 0–3 (hivatalból), Berecki FC–Barót, Bardoc–KSE, Bölön–Réty, Uzon–Illyefalva, Kovászna–Perkő. (m)