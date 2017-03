A vasárnap esti összecsapás gyors hazai góllal indult, majd Bocz egyenlített (1–1). Az első félidőben a resicai csapat további két alkalommal vette be Kisgyörgy kapuját, így az FC hátrányban vonult szünetre (3–1). A térfélcserét követően jobban játszottak Farkas Attila tanítványai, és Czintos (fotó) találatai révén ismét egyenlítettek (3–3). Sajnos a véghajrában jött a slusszpoén: 20 másodperccel az utolsó sípszó előtt – vitatható bírói ítélet után – büntetőhöz jutott a Resicabánya, amit a házigazdák értékesítettek is (4–3), majd kisebb szerencsével az utolsó támadásukat is gólra váltották (5–3).

– Gyenge első és jobb második félidőt játszottunk, ám a mérkőzés utolsó 20 másodperce katasztrofális volt. A fiúk harcoltak, hiszen kétgólos hátrányból hozták vissza a meccset, így nagyon kár, hogy végül kikaptunk – nyilatkozta érdeklődésünkre Farkas Attila edző.

Csapatunkban játszottak: Kisgyörgy, Lőrincz, Máté, Pavel, Țicalo, Incze, Jankó, Czintos, Bocz és Bende.

A Sepsi FC U19-es csapat csütörtökön a Kézdivásárhelyi SE együttesével találkozik, így az utánpótlás-bajnokság soros fordulójában háromszéki derbire kerül sor. A találkozót 16.30 órától a Szabó Kati Sportcsarnokban rendezik meg. (tibodi)