Washington

Cserkészek ünnepi műsorával emlékeztek szombat este a washingtoni magyar nagykövetség épületében. Gyermekek szavalták kórusban a Nemzeti dalt és emlékeztek felolvasásokkal a székelyföldi 1848-ra. A washingtoni magyar cserkészcsapat adott ünnepi műsort, és Kossuth-nótákkal megénekeltette a vendégeket is. Köszöntőbeszédében Szemerkényi Réka nagykövet hangsúlyozta: az a tény, hogy ilyen sokan tették tiszteletüket az ünnepi rendezvényen, híven kifejezi a magyarság óhaját az együvé tartozásra. Ifjabb Koszorús Ferenc, a Magyar Amerikai Szövetség vezetője hangoztatta, ki kell állni a Magyarország határain kívül rekedt magyar kisebbségek jogaiért, ezzel összefüggésben emlékeztetett a székely zászló körüli erdélyi vitákra, valamint leszögezte, fel kell lépni a Magyarországról terjesztett hamis hírek ellen. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára kifejtette: Magyarország számít az amerikai magyarság segítségére is.

New York

Vasárnap délelőtt a manhattani Riverside-on lévő Kossuth-szobornál tartottak ünnepséget, és a Riverside parkban felavatták az 1956-os emlékművet. Kumin Ferenc főkonzul köszöntője után beszédet mondott Papp László, az 1956-os Emlékmű Bizottság elnöke. Az új emlékművet megáldotta Vas László plébános és Fogarasi Anita lelkész. A Kossuth-szobornál a magyar kormány nevében koszorút helyezett el többek között Szilágyi Péter, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának helyettes államtitkára és Szemerkényi Réka nagykövet.

Nizza

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke részvételével ünnepeltek szombat délután a dél-franciaországi Cote d’Azur-i Francia-Magyar Egyesület tagjai Nizzában. Az ünnepségen – amelyen a nizzai polgármesteri hivatal is képviseltette magát – Havasi János, a Párizsi Magyar Intézet igazgatója előadást tartott Petőfi Sándorról. Szili Katalin hangsúlyozta, anyanyelvünk a legmozdíthatóbb s egyben a legmozdíthatatlanabb haza, amelyben nemzetünk tovább él, visszük magunkkal bárhol is élünk a világban, s amellyel átadhatjuk az utókornak az értékeinket, a hagyományainkat, vagyis a magyar kultúránkat, az identitásunkat. 1848 a szabadság és függetlenség ünnepe, ami üzenet Európának, hogy magyarságunkat szabadon kívánjuk megélni közösségként és egyénenként a Kárpát-medencében és a diaszpórában – mondotta.

Prága

A cseh- és morvaországi magyarok szombat délután Prágában emlékeztek meg az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc kitöréséről. A nemzeti ünnep alkalmából a Cseh- és a Morvaországi Magyarok Szövetsége, valamint más csehországi magyar szervezetek képviselői, illetve a prágai magyar nagykövetség diplomatái Pető Tibor nagykövettel az élen koszorúkat és virágokat helyeztek el II. Rákóczi Ferenc fejedelem prágai emléktáblájánál, mely az 1989-es rendszerváltás óta hagyományos helye a csehországi központi március 15-i ünnepségeknek. A megemlékezés a belvárosi Görgey Artúr-emléktáblánál ért véget. Az ünneplők között nagy számban voltak szlovákiai, magyarországi, erdélyi és vajdasági magyar fiatalok is, akik a prágai Ady Endre Diákkör meghívására a már hagyománnyá vált márciusi bulira érkeztek a cseh fővárosba.