NYERGESTETŐ. Ma 14 órakor ünnepi műsort adnak elő és koszorúznak a Bod Péter Tanítóképző és a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának tanulói és tanárai. 15 órakor megemlékezés a nyergestetői emlékműnél. Az Apor Péter Szak­líceum ünnepi szónoka Bors Gyöngyvér. 16.30-kor a Manócska Napközi Otthon pedagógusai és a szülők közös koszorúzása az intézmény nyergestetői kopjafájánál.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Ma 11 órakor ünnepi megemlékezés a Gábor Áron Műszaki Oktatási Központ aulájában az iskola IX–X. osztályos diákjainak közreműködésével; 14 órakor megemlékezés a kászonújfalusi emlékműnél. Fellépnek a kászonújfalusi Tuzson János Általános Iskola diákjai és az Apor Péter Szaklíceum tanulói. Ünnepi szónok Bors Gyöngyvér, közreműködik a kászonújfalusi népi zenekar. * Szerdán 9–10 óráig a református templomban ünnepi istentisztelet; 9.45 órakor a Bem József-szobornál koszorúzás; 10 órakor a Turóczi Mózes sírjánál megemlékezés; 10 órakor a Petőfi Sándor-domborműnél ünnepi műsor; 11.15-kor a Gábor Áron téren lovas felvonulás és 12 órától ünnepi műsor; 18 órakor a Vigadóban kiállítás-megnyitó; 19 órakor a Vigadóban Hazám, ha volt is... című gálaműsor.

KOVÁSZNA. Szerdán 13.30-kor gyülekező az erdészet előtti téren, felvonulás a központba, ünnepi műsor, koszorúzás a református templomkertben. * A Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa termében, a Fábián Ernő Népfőiskola szervezésében Benkő József történész-doktorandusz, hadtörténet-kutató, hagyományőrző, a Marosvásárhelyi Magyar Királyi 23. Honvéd Határvadász-Zászlóalj Hagyományőrző Csoport tagja Szabadságharc emberközelből címmel tart előadást ma 18 órától, amelyen közreműködik a Kovászna-Belvárosi Református Egyházköz­ség ifjúsági csoportja. A rendezvény házigazdája: Balogh Zoltán lelkipásztor.

BARÓT. Ma 18 órakor a Zathureczky-temetőben ünnepi megemlékezés; 19 órától a Városi Művelődési Ház nagyteremében A kőszívű ember fiai című film vetítése (ingyenes). * Szerdán 14 órakor a véczeri emlékműnél ünnepi műsor (ingyenes autóbusz indul a város központjából 13.45-kor); 16 órakor a Diákdombnál ünnepi műsor; 19 órakor a Városi Művelődési Ház nagytermében a Petőfi Sándor: Ébredj hazám, nemzetem... című előadás. Szerdán 17 órakor a diákdombi központi ünnepséget követően Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében A szabadság ünnepe Erdővidéken, 1990–2016 címmel ünnepi fényképkiállítás nyílik az említett időszakban Erdővidéken készült felvételekből.

FELSŐCSERNÁTONBAN szerdán 10 órakor; ALSÓCSERNÁTONBAN 15 órakor az emlékmű koszorúzása. Ünnepre hangolva – ma 15–18 óráig szeretettel várnak kicsiket és nagyokat a csernátoni Haszmann Pál Múzeumba, ahol kokárdákat, nemzeti színű kitűzőket készíthetnek különféle kézművestechnikával, gyöngyből, filcből, gyapjúból, szalagból. A programon való részvétel ingyenes.

ZÁGON. Holnap a református templomban 11 órától tartott ökumenikus istentisztelettel kezdődik a március 15-i rendezvénysorozat. Ugyanitt a zágoni iskola és az egyházak által közösen megrendezett kulturális műsorra kerül sor. Ezt közvetően a résztvevők a központi parkban lévő, zágoni hősi halottak emlékművéhez vonulnak. Meghívott díszszónok Márton Árpád parlamenti képviselő. Az ünnepség koszorúzással zárul.

PAPOLCON két órakor kezdődik a rendezvény. A református templomban istentiszteletet tartanak, a helyi iskola és egyház fiataljai kultúrműsorral lépnek fel. A résztvevők ezután a központban lévő hősök emlékművéhez vonulnak, ahol a kegyelet koszorúit helyezik el.

ÁRKOSON szerdán 12 órakor az Emlékparkban megemlékezés, ELŐPATAKON szerdán 11 órakor a templomban istentisztelet; GIDÓFALVÁN szerdán 11–12 óráig a templomban, 11–13 óráig a Czecz János-emléktáblánál istentisztelet, FOTOSMARTONOSON szerdán a templomban istentisztelet; ÉTFALVAZOLTÁNBAN szerdán a templomban istentisztelet; ANGYALOSON szerdán 11–12 óráig a templomban istentisztelet, a helyi általános iskola ünnepi műsora, az aradi 13 vértanúról festménykiállítás; ILLYEFALVÁN szerdán 12 órakor a központi parki emlékműnél megemlékezés és ünnepi műsor.

KÖKÖSBEN szerdán 11 órakor az unitárius templomban ökumenikus istentisztelet, igét hirdet Kovács Levente református lelkész; 12 órakor a Gábor Áron-emlékműnél zászlós felvonulás; 12.30-kor a Gábor Áron-emlékműnél ünnepi beszéd, koszorúzás, himnuszok eléneklése.

MÁLNÁSON szerdán 15 órakor a református templomkertben kopjafa-koszorúzás, MÁLNÁSFÜRDŐN szerdán 11 órakor a turulmadár-emlékműnél ünnepség; ZALÁNPATAKON szerdán 9 órakor a katolikus templomkertben a ’48-as emléktábláknál koszorúzás; MIKÓÚJFALUBAN szerdán 10–11 óráig a templomban ökumenikus istentisztelet; 11–12 óráig a katolikus templomkertben felvonulás; 12–13 óráig a kultúrotthonban a Fejér Ákos Általános Iskola ünnepi műsora; RÉTYEN szerdán 11 órakor a központi emlékműnél koszorúzás; EGERPATAKON szerdán 12 órakor a központi emlékmű koszorúzása; SZACSVÁN 19-én a református templomban ünnepi istentisztelet; SEPSIBODOKON szerdán 11 órakor a templomban istentisztelet, diákok ünnepi műsora; OLTSZEMEN szerdán 11 órakor a templomban istentisztelet, diákok ünnepi műsora; ZALÁNBAN szerdán 11 órakor a templomban istentisztelet, diákok ünnepi műsora; SEPSIBÜKSZÁDON szerdán 9–10.30-ig a templomban szentmise, előadás; 10.30–11.30-ig az iskola udvarán emlékmű-koszorúzás; SEPSIKŐRÖSPATAKON szerdán 10–11 óráig az unitárius templomban, illetve a központban megemlékezés a hősökre; KÁLNOKON szerdán 11.30-kor az unitárius templomban, az emlékműnél és a református templomban ünnepség; UZONBAN 11 órakor a református templomban ünnepi istentisztelet; LISZNYÓPATAKON szerdán 11 órakor a református templomban; BIKFALVÁN szerdán 13 órakor a református templomban; SZENTIVÁNLABORFALVÁN szerdán 15 órakor a Majlát Gusztáv Közösségi Házban; TELEKEN szerdán 10 órakor a hősök emlékművénél ünnepi műsor; PÁKÉBAN szerdán 12 órakor a református templomkertben ünnepi műsor; BARÁTOSON szerdán 11 órakor az Erzsébet kertben ünnepi műsor; KOMMANDÓN szerdán 11 órakor a polgármesteri hivatal előtti parkban ünnepi műsor a Horn Dávid-iskola diákjai előadásában; NAGYBOROSNYÓN szerdán 11 órakor a református templomban istentisztelet, ünnepi műsor; PÁVÁN szerdán 14.30.kor az 1848-as emlékműnél ünnepi műsor; TAMÁSFALVÁN szerdán 11.30-kor az 1848-as emlékműnél ünnepi műsor; SZÖRCSÉN szerdán 17 órakor a református templomkertben ünnepi műsor; ZABOLÁN szerdán 15.30-kor a református templom előtti emlékműnél ünnepi műsor, beszédet mondanak: Füzesabony testvértelepülés képviselői, Fejér Levente polgármester, Fejér Zsolt RMDSZ-elnök (lovasok, szekeresek felvonulása); a BARDOCON szerdán 11–12 óráig a templom udvarán istentisztelet, koszorúzás; SZÉKELYSZÁLDOBOSON szerdán 11–12 óráig a templom udvarán istentisztelet; OLASZTELEKEN szerdán 16–17 óráig a templom udvarán istentisztelet; ERDŐFÜLÉN szerdán 12 órakor a vashámornál koszorúzás, 18 órakor a templomban istentisztelet; BÖLÖNBEN szerdán 12 órakor a Bölöni Farkas Sándor-szobornál ünnepi műsor, koszorúzás; NAGYAJTÁN szerdán 11–12 órig a templomban istentisztelet, emlékművek koszorúzása, gyerekek rövid műsora; NAGYBACONBAN ma 13.50-től toborzó, 14 órakor a X. bodvaji ünnepi megemlékezés; VARGYASON szerdán 11–12 óráig a templomban istentisztelet, emlékművek koszorúzása, a helyi lelkész és a polgármester beszéde, szavalatok; BERECKBEN szerdán 15–17 óráig koszorúzás, ünnepi műsor a művelődési otthonban, lovas szekerek és lovasok bevonulása Kézdivásárhelyre; 15.30-kor a kultúrotthonban ünnepi műsor; DÁLNOKON szerdán 11 órakor a templomban istentisztelet, 12 órakor a Darkó Jenő Általános Iskolában az emlékműnél koszorúzás, 13 órakor a kultúrotthonban ünnepi műsor; ESZTELNEKEN szerdán 8 órakor a Szacsvai emlékműnél koszorúzás; KURTAPATAKON szerdán 14 órakor a központi emlékmű koszorúzása; GELENCÉN szerdán 17 órakor a központi parki emlékmű koszorúzása, 17.30-kor a kultúrotthonban ünnepi műsor, 19 órakor ugyanott ünnepi vacsora; KÉZDIALMÁSON szerdán 10 órakor templomban szentmise; BÉLAFALVÁN szerdán 8.30-kor a Tuzson János Általános Iskolában ünnepi műsor; KÉZDISZENTKERESZTEN szerdán 13.30 órakor a templom előtti kopjafánál emlékmű-koszorúzás; KÉZDISZENTLÉLEKEN szerdán 16 órakor a kultúrotthonban ünnepi műsor; KÉZDISZÁRAZPATAKON szerdán 14 órakor kopjafa-avatás; ERESZTEVÉNYBEN szerdán 10.30-kor a Gábor Áron-emlékműnél koszorúzás; OZSDOLÁN szerdán 10 órakor a katolikus templomban szentmise; SZENTKATOLNÁN szerdán 9.30-kor a templom előtti parkban az emlékmű koszorúzása; TORJÁN ma 17 órakor a kultúrotthonban ünnepi műsor, szerdán 8.45 órakor a polgármesteri hivatal előtti emlékműnél, 13 órakor a katolikus templom előtti kopjafánál koszorúzás.

Forgalomkorlátozás és lovas felvonulások

SEPSISZENTGYÖRGYÖN, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kitörésére emlékezve március 15-én, szerdán 14.30 órai kezdettel lovas felvonulásra kerül sor. Az ünnepi felvonulás a nyugati városrészből, a Váradi–Bartalis kőtömbös kopjafától (a Váradi-iskolától), a keleti városrészből pedig az eprestetői csata emlékművétől (Állomás negyed) indul.

A lovas felvonulások és koszorúzások miatt az autós forgalom lezárására kerül sor több utcában is: a Romulus Cioflec utcában 11–12 óráig, a Gábor Áron utcában 12–13 óráig; a Váradi József utcában 13–14 óráig; a Stadion utcában 14.30–15 óráig; a Román Hadsereg utcában 14–15 óráig; a Gróf Mikó Imre utcában és a Szabadság téren 14–16.30 óráig – előzetesen ma 22 órától felszabadítva a fizetéses parkolót.

A lovas felvonulás útvonalát rendőr- autóval biztosítják. Ez idő alatt az autós forgalom több útszakaszon is korlátozódik: az első csoport érkezése a városba: Forrás–Csíki–Templom–Híd–Kossuth Lajos–Váradi József–Gólya–Stadion úton; a második csoport érkezése a városba: Oltmező–Gyöngyvirág–1918. december 1.–Román hadsereg úton; a harmadik csoport érkezése a városba: Păiuş David hadnagy–1918. december 1.–Román hadsereg úton. Távozáskor: Kossuth Lajos–Híd–Daczó–Csíki–Oltmező–Forrás–Grigore Bălan tábornok–1918. december 1.–Păiuş David hadnagy úton.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Ma 16 óra után forgalomkorlátozásra kell számítani Kézdivásárhelyen a Gábor Áron téren. A helyi rendőrség munkatársai megkezdik a főtér autómentesítését, hogy a március 15-i rendezvényre szabaddá váljon a központi rész. Kedd délutántól már lezárják a főtéri parkolókat, valamint az utakat a Gábor Áron utca és a posta kereszteződésénél, a Függetlenség utcában, a Mester utcában és az Apafi utcában is. Szerda reggel 7 órától a közlekedés elől lezárják a főtérre bevezető utakat is, úgy mint a Purczel, Bem József, Wesselényi Miklós, Szacsvai János, Vasút és Béke utcát. Felhívják az említett utcákban lakók figyelmét, hogy amennyiben lehetőségük van rá, autójukat ne hagyják az út szélén vagy a kapu előtt, ugyanis szerdán ezeken az útvonalakon történik majd a szekerek felvonulása. Kérik a főtéren lakókat, hogy járműveiket ma délutántól szerda délutánig vigyék el a főtérről. A forgalomkorlátozás március 15-én 14 óráig érvényes.