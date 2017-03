Érthető módon keltett döbbenetet Tudorel Toader újonnan kinevezett igazságügyi miniszter nyilatkozata, mellyel kilátásba helyezte Augustin Lazăr főügyész és Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyész eltávolítását azzal az ürüggyel, hogy az alkotmánybíróság kimondta: jogtalan volt a korrupcióellenes ügyészség vizsgálata a 13-as sürgősségi rendelet elfogadása ügyében. A miniszteri nyilatkozat tehát immár nyíltan ki is mondja azt, amit jó ideje tudunk, éspedig hogy a kormánypárt lefejezné a két intézményt, s vélhetően a maga embereit ültetné az eltávolított vezetők helyébe, akik aligha zaklatnák majd mindenféle bűnügyi eljárással, vizsgálattal közpénzekből zsírosodó politikusaikat. A kormányra jutott bűnbanda tehát nemes egyszerűséggel eltávolítaná a számára kényelmetlen vezetőket: e tekintetben beszédes Liviu Dragnea pártelnök nyilatkozata is, aki kezdeményezéséért megdicsérte igazságügyi miniszterét.

Hogy tervükről immár nyíltan beszélhetnek – mindössze pár héttel a rendszerváltozás utáni Románia történetének legnagyobb tüntetéshulláma után! –, abban döntő szerepet játszik az a friss alkotmánybírósági ítélet, amely szerint a korrupcióellenes hatóság túllépte hatáskörét, amikor vizsgálatot indított a 13-as rendelet elfogadása ügyében, elvégre a jelenleg érvényben levő törvények szerint az mégsem korrupciós ügy, ha egy kormány sürgősségi rendeletet fogad el. S minthogy az alkotmánybíróság a legfelsőbb igazságszolgáltatási fórum, a jogállam alapintézménye, a korrupcióellenes ügyészség tegnapi magyarázkodása sem ér sokat – jogilag legalábbis.

Mindebből viszont az is jól látszik: ahhoz, hogy a szociáldemokrata bagázs ne tudja lefejezni s uralma alá hajtani a korrupcióellenes ügyészséget, ez utóbbi intézménynek is fokozottabban kellene ügyelnie, hogy ne kövessenek el olyan túlkapásokat, amelyekkel legitimálhatják a kormánypártok igyekezetét a közvélemény szemében. Mert tény, az ügyészek is követnek el visszaéléseket – hogy csak a legfrissebb esetek egyikét említsük, a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium ügyében a szülők beidézése aligha válik az intézmény becsületére, de a korrupcióellenes harc tágabb keretei közé sem nagyon illeszthető.

Jó lenne hát, ha e nagy küzdelem a politikum és az ügyészség között valahogy úgy végződne, hogy ne térjen vissza a szabadrablás időszaka, de ne is alakuljon át ügyészállammá Románia.