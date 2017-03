A megye legnagyobb részét kiszolgáló Tega Rt. vezetősége már tavaly novemberben előterjesztette ármódosító javaslatait az érintett önkormányzatokat tömörítő Öko Sepsi Egyesületnek, azóta tíz településen már el is fogadták az új díjszabásokat, amelyek csak akkor léphetnek életbe, ha az egyesület tagságának legalább a fele, tehát még tíz önkormányzat is rábólint a javaslatra – közölte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, a cég korábbi vezetője, aki szerint ez márciusban is megtörténhet, de ha nem, akkor áprilistól mindenképpen új árral számolnak. Sepsiszentgyörgyön jelenleg – havonta és fejenként – nyolc lejt kell fizetni a szemételhordásért, ez kilenc lejre emelkedik, másutt pedig 6,50 lejről hét lejre. A jogi személyek, intézmények esetében 92 lejről 110 lejre nő a szolgáltatás ára. Eredetileg nagyobb áremelést terveztek (magánszemélyeknél 50–50 banival), erről azonban lemondtak, mert a kormány már benyújtotta azt a törvénytervezetet, amely a lerakási díjakat pontosítja. Jelenleg ugyanis tonnánként 80 lejt kell fizetni a 66 lejes lerakási díjon felül, pusztán azért, mert a szelektíven válogatott hulladék mennyisége nem éri el a húsz százalékot – és ez csak 2017-re cél, jövőben már 30, három év múlva 50 százalékot kell visszaforgatnunk, ha nem akarunk csillagászati összegeket lepengetni a szemeteseknek, ezt vállalta ugyanis Románia az európai uniós csatlakozáskor. Az új jogszabály annyit enyhítene a terheken, hogy a bánatpénzeket az önkormányzatok ne az egész hulladékmennyiségre fizessék, hanem csak az újrahasznosítható anyagok éves küszöbértékének nem teljesítésére: ezzel a Tega bő egymillió lejt tudna az idén megspórolni. Háromszéken az utóbbi években 13,5 százalék volt a szelektív hulladék aránya, ez tavaly 10 százalékra csökkent, de ha a lécfalvi hulladékfeldolgozó beindul, és az ócskavas-felvásárlók adatait, illetve a komposztot is beszámítják, ez feltornászható 40 százalékra – véli Tóth-Birtan Csaba, aki az 50 százalékot nem tartja megvalósíthatónak három éven belül. Az idén januártól kötelező 80 lejes felár egyébként tetemesen megemeli a Tega számláit, az eddiginél legalább 180 ezer lejjel többet fizettek ki a brassói lerakóban: januárban 380, februárban 421 ezer lejt, és ez egyre több lesz, sőt, jövő évtől újabb, tonnánként 100 lejes büntetés is érvénybe lép. Ez természetesen újabb drágulásokat jelent majd az ügyfeleknek.

A Tega egyébként már kifizetési gondokkal küzd, ennek jele az is, hogy a 70 év fölötti személyeknek három éve biztosított ingyenes szemételhordást felmondják: ettől kezdve csak azok nem fizetnek a szolgáltatásért, akik havi 800 lejből élnek, a 800 és 1000 lej közötti jövedelműek számára pedig 50 százalékos kedvezményt adnak, azaz ők fél árat fizetnek majd; mindenki más teljes összeget. Erre azért kényszerült a vállalat, mert elszámolta magát: kezdetben 11 ezer idős személyre számítottak, de számuk már megközelíti a 15 ezret, és ez már túl nagy bevételi kiesést jelent. A korlátozással a kedvezményezettek köre majdnem felére csökken: a megyei nyugdíjpénztár adatai szerint a háromszéki nyugdíjasok 45 százaléka kap 800, és 16,3 százaléka 1000 lejnél kevesebbet havonta, tehát összesen bő 61 százalékuk kap 100 vagy 50 százalékos kedvezményt a köztisztasági vállalattól. Ott is jelentősen megnőttek a személyzeti költségek: a cég 300 alkalmazottjából 180 minimálbérért dolgozik, ez is növeli a kiadásokat. Idővel ez is meg fog látszani a lakossági számlákon, mivel a kormány tovább emeli a minimálbért...