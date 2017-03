Szerdán kapták kézhez első megemelt fizetésüket a megyei önkormányzat alkalmazottai, többségüknek 20 százalékkal nagyobb a havi juttatása. A megyei tanácshoz tartozó kórháznál 30 százalékkal, a gyermekjogvédelemnél 15–30 százalék közötti aránnyal, a Háromszék Táncegyüttesnél 50 százalékkal nőttek a bérek – mondta el Tamás Sándor. Igazat adott azoknak, akik azt mondták, ez az egységes béremelés tovább növelte a fizetések közötti szakadékot, és csak az egységes bértábla alkalmazása küszöbölheti ki az aránytalanságokat. Most, hogy a választott tisztségviselők bérét nem emelték, az elnök például csak tizenkettedik a megyei bértáblán. Egy tavalyi alkotmánybírósági döntés miatt újabb jelentős béremelést kell végrehajtaniuk, erről márciusi ülésén dönt a tanács. A taláros testület elrendelte, hogy ha a parlament, a kormány nem rendezi az egységes bértábla kérdését, minden megyében a jelenlegi legnagyobb bérezést kell alkalmazniuk. Jelen pillanatban Vrancea megyében vannak a legtetemesebb fizetések, így azt kell követniük. Ez azt jelenti, hogy míg tavaly decemberben az emelések előtti bérkeretük 30 millió volt, februártól ez 40 millióra növekedett, és az újabb emeléssel eléri az 55 milliót. Tovább nőnek az aránytalanságok is, a legkisebb és legnagyobb fizetés között tizenegyszeres különbség lesz. Ezt a pénzt a működési költségkeretből kell pótolniuk – fejlesztéseket nem érint, onnan nem vehetnek el –, de olyan komoly érvágást jelent majd, hogy elkerülhetetlen lesz az átszervezés. „Ez azt jelenti majd, hogy kisebb létszámmal leszünk kénytelenek működni” – mondotta Tamás Sándor.



kedd 01:09

kutbaesett

298 hozzászólás 2017. március 14.kedd 01:09

A cikk szerzője " független ", de nem buta !

Nem közölt kézzelfogható, értelmezhető adatokat !

Hány alkalmazott van ? Ezek összesen hány lejt kapnak kézhez havonta a fizetést és a többi juttatásokat is beleszámolva ?

Tamáska is megkérheti az újságirót, hogy informálja a szavazókat, mert Őt is a közpézből fizetik !











kedd 09:08

kukujza

423 hozzászólás 2017. március 14.kedd 09:08

Meg kell nézni a vagyonnyilatkozatokat (nyilvános), van ott pénz elég a sutban.