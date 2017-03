Miután lapunkban szombaton jeleztük a sepsiszentgyörgyi állomási tónál kialakult gondokat – a tó vízszintje jelentősen leapadt, rengeteg hal pusztult el –, tegnap reggel az állategészségügyi és a vízügyi igazgatóság munkatársai is kiszálltak a helyszínre. Felmérték a helyzetet, vízmintát vettek, valamint elhullott haltetemet emeltek ki a tóból, és laborvizsgálatra küldték.

Időközben munkatársaival együtt megérkezett Tóth-Birtan Csaba alpolgármester is.

A hatóságok munkatársai tájékoztatták az alpolgármestert a mintavételekről, de amíg a laborvizsgálatok folynak, nem tudnak semmi biztosat mondani a halak pusztulásáról. A helyszínen az alpolgármester lapunknak úgy vélekedett, elképzelhető hogy vastag volt a jég, a víz elszivárgott, és ez okozhatta a sajnálatos történést. Ismertette: a tavat ezelőtt több mint két évvel a polgármesteri hivatal koncesszióba adta egy cégnek, amely azonban nem tartotta a szerződési feltételeket, ezért bíróságon kérték a megállapodás felbontását. Év végén ez megtörtént, azóta azonban nem jelentkezett új partner a tó működtetésére. Kezdeményezték a szigeten található épület felértékelését, oda egy olyan létesítményt terveznek, amely a tó karbantartását, illetve a város lakosságát is szolgálná. Ez hosszú távú elképzelés, hiszen el kell készíteni a pontos terveket, valamint elő kell teremteni a beruházás költségeit. Addig is a napokban eltávolítják a haltetemeket, és előteremtik a pénzt a tó medrének kitakarítására.