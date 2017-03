ZÖLD AKTIVISTÁK AKCIÓBAN. Farönköket szállító teherautók útját állták el zöld aktivisták a hét végén a Fogarasi-havasokban, az érintetlen romániai erdők kiirtásának leállítását követelve. A Vidraru-tó irányából érkező kamionokat az Agent Green nevű szervezet mintegy 30 tagja tartóztatta fel. Szerintük a felelőtlen erdőkitermelés a víztározó biztonságát is veszélyezteti, ezért „nemzeti katasztrófát” is eredményezhet. Az aktivisták felmásztak a feltartóztatott teherautókra, és „Mentsétek meg az utolsó érintetlen erdőket!” feliratokat tartottak a magasba. Egyikük az Antena1 televíziónak elmondta, az elmúlt 15 évben a hatóságok „cinkosan tűrték” a Vidraru-tó környéki erdők 80 százalékának letarolását, ami beláthatatlan következményekkel járhat. A történtek után a Romsilva közleményt adott ki, amely szerint a feltartóztatott teherautók törvényesen kitermelt fát szállítottak, a rönkök nem a Vidraru-tó környéki érintetlen erdőkből származtak. (Maszol)

RÁLŐTTEK AZ ERDÉSZRE. Emberölési kísérlet és jogtalan fegyverhasználat miatt két orvvadász letartóztatását rendelte el az Arad megyei törvényszék. A vád szerint Valentin Tămaş és Călin Ştefan Surda március 9-én többször szándékosan rálőtt a Zöldes (Iacobini) környékén járőröző erdészre. A Romsilva országos erdészeti igazgatóság közleménye szerint a két orvvadász Sorin Jiva erdész autójára, majd magára az erdőőrre is többször rálőtt, miután az elhagyta gépkocsiját. Egyedül volt, amikor rálőttek, és segítséget sem tudott kérni telefonon, mert nincs térerő a kérdéses körzetben. Megsebesülve, gyalog tette meg a körülbelül egy kilométeres távolságot a legközelebbi erdészházig, ahonnan hívta az 112-es sürgősségi számot. Az orvvadászok lövedékei súlyosan megsebesítették az erdészt a mellkasán, tüdején, valamint a hasi tájékon. A temesvári sürgősségi kórházban műtötték meg, állapota jelenleg stabil. Ez idén a kilencedik eset, amikor fizikailag bántalmazzák a Romsilva erdőőreit. (Agerpres)

SZEXRABSZOLGÁK SZÍCILIÁBAN. Modern kori rabszolgatartókat lepleztek le Olaszországban: Szicília Ragusa régiójának farmjain mintegy 7500 nő dolgozhat rabszolgaként, súlyos kizsákmányolásnak kitéve, és a nők több mint fele romániai. Guido Volpe rendőrparancsnok szerint a nők felét szexuálisan is kizsákmányolják, de mivel félnek munkájuk elvesztésétől, nem tanúskodnak. A The Guardian riportot közölt az Európa negyedik legnagyobb zöldségtermesztő vidékéről, ahol idénymunkát végző nők emberi jogai sérülnek. A Moldvából érkező Nicoleta Bolos férjével együtt vállalt munkát zöldségbetakarítóként, és munkáltatójuk azzal zsarolta a házaspárt, hogy nem fizeti ki a bérüket, ha Nicoleta nem hajlandó szexuális kapcsolatra; férje nyomására és munkahelyének elvesztésétől való félelmében a nő három évig tűrte ezt a helyzetet. A farmokon egyébként a lakhatási és élelmezési körülmények is rendkívül rosszak, arra is volt példa, hogy macskaételt kaptak a munkások vacsorára. A női lakosság 4 százalékát a romániai nők teszik ki, ehhez képest az abortuszra jelentkezők 20 százaléka kerül ki az ő körükből. 2006-ban Ragusa régióban mindössze 36 romániai nő dolgozott a mezőgazdaságban, idén számuk elérte az 5000 főt, így most a legnagyobb külföldi munkavállaló csoportot képezik a szigeten. (Transindex)