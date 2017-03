SZOTYOR. 12 órától koszorúzás a kőtömbös kopjafánál a szotyori református temetőkertben.

KILYÉN. 11 órától koszorúzás a ’48-as kopjafás emlékműnél a kilyéni református templomnál.

SEPSISZENTGYÖRGYÖN 14.30-KOR ÜNNEPI FELVONULÁS A SZABADSÁG TÉRRE: a nyugati városrészből indulás a Váradi–Bartalis kőtömbös kopjafától a Váradi-iskolától, a keleti városrészből indulás az eprestetői csata emlékművétől az Állomás negyedből.

ÜNNEPI MŰSOR a Szabadság téren – műsorvezető: Nagy-Kopeczky Kristóf. 16 órától a Szózat eléneklése után ünnepi beszédet mond Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar és a városi egyesített kórusok után ünnepi beszédet mond Bálint-Benczédi Ferenc, Erdély unitárius püspöke. A Háromszék Táncegyüttes vajdaszentiványi táncrend bemutatója után ünnepi beszédet tart Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete. Koltai Gergely/Role: A költő visszatér – előadják a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai. Az ifjúsági szónok beszéde – az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) által szervezett szónokverseny nyertese után lelkészi áldást mond Szabó Lajos kanonok-plébános. Eléneklik a magyar és a székely himnuszt.

Kórusok és karvezetők: Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar (Réty) – Maksai József, Cantus Firmus Vegyes Kar, Magyar Férfidalárda – Jakab Árpád, Pro Musica Kamarakórus, Szemerjai Református Dalárda – Sipos Zoltán, Jubilate Deo Evangélikus Vegyes Kórus – Pál-Gecse Mihály, Kriza János Unitárius Vegyes Kar – Karácsony Gabriella, Székely Mikó Elméleti Líceum diákkórusa, Sepsiszentgyörgyi Női Kar – Dombora Anna, Refsonor, a Református Teológiai Líceum diákkórusa – Szilágyi Andrea, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum ifjúsági kórusa – Szőcs Dániel, Laudate Kamarakórus – Lőfi Gellért, Őszirózsa Dalkör – Venczel Anna.

CSÜTÖRTÖKÖN 19 órától dr. Süli Attila Ormai Norbert, az első aradi vértanú című könyvének bemutatója a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központjának sepsiszentgyörgyi irodája szervezésében a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Ma 9 órától a református templomban ünnepi istentisztelet; 9.45-től a Bem József-szobornál koszorúzás; 10 órától Turóczi Mózes sírjánál megemlékezés; 10 órától a Petőfi Sándor-domborműnél ünnepi műsor; 11.15-től a Gábor Áron téren lovas felvonulás és 12 órától ünnepi műsor; 18 órától a Vigadóban kiállításmegnyitó; 19 órától a Vigadóban Hazám, ha volt is... című gálaműsor.

KOVÁSZNA. Ma 13.30-kor gyülekező az erdészet előtti téren, felvonulás a központba, ünnepi műsor, koszorúzás a református templomkertben.

BARÓT. Ma 14 órától a véczeri emlékműnél ünnepi műsor (ingyenes autóbusz indul a város központjából 13.45-kor); 16 órától a Diákdombnál ünnepi műsor; 19 órától a Városi Művelődési Ház nagytermében előadás: Petőfi Sándor: ,,Ébredj, hazám, nemzetem...” 17 órakor a diákdombi központi ünnepséget követően Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében A szabadság ünnepe Erdővidéken, 1990–2016 címmel ünnepi fényképkiállítás nyílik az említett időszakban Erdővidéken készült felvételekből.



Forgalomkorlátozás és lovas felvonulások

SEPSISZENTGYÖRGYÖN ma 14.30 órától lovas felvonulásra kerül sor: a nyugati városrészből, a Váradi–Bartalis kőtömbös kopjafától (a Váradi-iskolától), a keleti városrészből pedig az eprestetői csata emlékművétől (Állomás negyed) indul. Emiatt az autóforgalom lezárására kerül sor több utcában is: a Romulus Cioflec utcában 11–12 óráig, a Gábor Áron utcában 12–13 óráig, a Váradi József utcában 13–14 óráig, a Stadion utcában 14.30–15 óráig, a Román Hadsereg utcában 14–15 óráig, a Gróf Mikó Imre utcában és a Szabadság téren 14–16.30 óráig. A lovas felvonulás útvonalát rendőrautóval biztosítják.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Ma 7 órától a közlekedés elől lezárják a főtérre vezető utakat: a Purczel, Bem József, Wesselényi Miklós, Szacsvai János, Vasút és Béke utcát. A forgalomkorlátozás ma 14 óráig érvényes.



Magyarország címere és zászlaja

címmel tart előadást dr. Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke a magyar zászló és címer napján, március 16-én 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében. Az előadás – amely a március 15. alkalmából szervezett sepsiszentgyörgyi ünnepi rendezvénysorozat része – több, a magyar címer fejlődéstörténetét érintő újdonságot tartalmaz.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján. MA: 16.45-től és 17-től Rock csont (amerikai, kínai animációs film, 80 perc); 18.30 Kong: Koponya-sziget (amerikai akciófilm, 118 perc); 18.45-től Holdfény (amerikai dráma, 111 perc); 20.45-től Farkas (amerikai akciófilm, 137 perc); 21-től A kommuna (dán–svéd–holland filmdráma, 111 perc).



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dona gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bereckben ma 8–15 óráig, Nagyborosnyón március 17-ig naponta 8–16 óráig, Sepsiszentgyörgyön ma 7.30–9 óráig a Román Hadsereg (2–6-os tömbház) és a Barátság sétányon (7–11-es tömbház); 9–10.30-ig a Román Hadsereg (28, 29, 30-as tömbházak), az 1918. december 1. út (31–34 tömbházak), a földszinti üzleteknél; 10.30–12 óráig az Ág (24–30-as tömbház), a Gyár utcában (a Kós Károly és a kereskedelmi líceum közti rész, 5, 7, 31, 32, 33-as tömbház); 12–13.30 óráig az Oltmező úton; 13.30–15 óráig a Remat cégnél, az Ötvös-farmnál, a Remat környéki cégeknél; csütörtökön 7.30–9 óráig Rétyen; 9–10.30-ig Zalánban; 10.30–12 óráig Sepsibodokon, 12–15 óráig Sepsibükszádon szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvízszolgáltatást Sepsiszentgyörgyön ma 9–14 óráig a Puskás Tivadar utcai 16/A, 32/A–B tömbházban és a 15–62-as számú magánházban, a Grigore Bălan tábornok úti 30/ A, B, C, 31/ A, B, C tömbházban és az 1918. december 1. úti 18-as tömbház földszinti kereskedelmi egységében (Arelim cég).

KÖNYVTÁRI PROGRAM. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár ma 9–15 óráig tart nyitva.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17.30-tól nemezkészítő tanfolyam fiataloknak, felnőtteknek.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondiaerobik felnőtteknek. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyerekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Balogh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

ELŐADÁS. A rejtőzködéstől a magamutogatásig címmel tart előadást Dósa Zoltán csütörtökön 19 órától a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban. Beszélgetőtársa Kiss Bence.