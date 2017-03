Az összetartás első napján sajtótájékoztatót hívott össze a Magyar Labdarúgó-szövetség, amelyen a játékosok után a szövetségi kapitány állt a sajtó rendelkezésére. „Örülök, hogy négy hónap után újra együtt lehetek a csapattal, igaz, a válogatott másik fele csak vasárnap érkezik Telkibe” – kezdte a sajtótájékoztatót Bernd Storck. „Mi lehetne annál szebb, mint az aktuális Európa-bajnok hazájában pályára lépni? – mondta a szövetségi kapitány. – Ha belegondolunk, az Eb folyamán jól teljesítettünk ellenük, három gólt is szereztünk. Emellett, ha abba is belegondolunk, hogy azon a mérkőzésen nyerhettünk volna, amivel Portugália búcsúzott volna, és nem nyeri meg a tornát. Ez már önmagában is izgalmas gondolat. Bátran szeretnénk játszani Portugáliában is, mindazt a tudást felhasználva, amit sikerült elsajátítanunk az elmúlt időszakban.”

A kapitány újságírói kérdésre elmondta, a fejében már körvonalazódik a taktika, de először meg kell várniuk, vasárnap kik csatlakoznak a kerethez. Reményeik szerint minden meghívott légiósra számíthatnak a felkészülés során.