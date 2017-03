A polgármesteri hivatal illetékes szakosztályát okolja a Maros megyei főtanfelügyelő amiatt, hogy még nincs véglegesítve Marosvásárhelynek a katolikus gimnáziumot is magában foglaló iskolahálózati terve – tudatja a Maszol portál. Ugyanerre a következtetésre jutottak korábban a Civilek a Katolikus Iskoláért csoport tagjai is, akik tegnap folytatták hétfőn elkezdett, péntekig tartó tüntetéssorozatukat a Római Katolikus Gimnáziumért. A tiltakozáshoz a tanintézmény több volt pedagógusa, nagyszülők és öregdiákok is csatlakoztak.