Andreea Pastirnac külhoni románokért felelős miniszter és a belügyminisztérium egy képviselője ma kezdi meg háromnapos munkalátogatását Olaszországban, ahol a helyi hatóságokkal, a román vendégmunkások szervezeteivel, valamint a kizsákmányolásuk ellen fellépő emberi jogi alapítványok képviselőivel találkozik. A román kormány a brit The Observerben vasárnap megjelent riportra reagált. A hetilap szerint a szicíliai Ragusa ültetvényein több mint hétezer romániai nőt dolgoztatnak gyakorlatilag rabszolgasorban: a megszólaltatott áldozatok arra panaszkodtak, hogy extrém hőségben, víz nélkül, napi 12 órát dolgoztatták őket, elhagyatott szálláshelyekre, megalázó életkörülmények közé kényszerítették őket, és a testi bántalmazások is mindennaposak voltak; rajtuk kívül családtagjaikat is zsarolták, fegyverrel fenyegették. A Megverve, megerőszakolva, kizsákmányolva – a 21. századi rabszolgaság amelyre a szicíliai mezőgazdaság alapul című cikk szerint a helyi rendőrség is tudja, hogy a zöldségültetvények és melegházak tulajdonosai zsarolással, fenyegetéssel szexuális szolgáltatásokra is kényszerítik az ültetvényeken dolgoztatott nőket, ám azok nagyon ritkán mernek feljelentést tenni, így a hatóságok tehetetlenek. A The Observer egy romániai, Moldva térségéből származó nőt idéz, aki elmondta: azért vállalják a megaláztatást, mert szülőföldjükön nem találnak munkát, és Olaszországban lényegesen többet keresnek az otthoni kétszáz euró körüli átlagfizetésnél.

A román külügyminisztérium hétfői közleménye szerint eddig egyetlen román állampolgár sem kért konzuli segítséget ilyen eset miatt Románia római nagykövetségétől vagy cataniai konzulátusától.