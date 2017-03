Manapság szabadon ünnepelhetjük március idusát, de mintha az ünnepléseink hangsúlya eltolódott volna a külsőségek felé. Mintha a szabadság, melyre egykor annyira vágytunk, elrontott volna bennünket. Többnyire közömbösek, fásultak lettünk, és ha mégis kimozdulunk a közös ünneplésre, más dolgokat keresünk abban, mint annak előtte. Pedig annyi a riasztó esemény körülöttünk társadalmi, politikai, gazdasági és ökológiai téren, melyeket közös fellépéssel meg lehetne változtatni...

Vajon fontos-e még számunkra március tizenötödike, tudunk-e még erőt meríteni belőle? Vannak-e még közös céljaink, látunk-e közös értékeket, akarunk-e együtt nagyokat álmodni? Érzünk-e még késztetést arra, hogy közösen jobbá tegyük a világot, amelyben élünk, vagy megelégszünk annyival, hogy dolgozunk, eszünk, alszunk, internetezünk, hétvégenként szupermarketekbe kirándulunk és névtelen kommentekben éljük ki a társas lét iránti igényünket...?

Eszembe jutnak a rendszerváltás előtti, titokban történő kokárdakészítések magyartanárnőnk házában, aztán az a bizonyos irodalom­óra, melynek emléke ma is megborzongat. Nem is kokárdák voltak, csak fehér szalagok, Petőfit ábrázoló fémlapocskákkal, de az akkor átélt közösségi hangulatokat száz elmés szónoklat és a legszínesebb huszárseregek sem tudnák visszahozni. Manapság a politikusok úgy értelmezik az ünnepet, ahogy a legkézenfekvőbb számukra, a kisember pedig tapsol, aztán hazamegy, és kiéli szabadságát abban, hogy az anyagi jólét remé­nyében tovább cipeli terheit.

Vajon mitől voltak olyan mélyek, őszinték egykori ünnepléseink? A tiltástól, majd a frissen elnyert szabadság mámorától? De hát akkori jogfosztottságunk alig változott. Iskoláink, egyházi ingatlanjaink léte, jelképeink, nyelvi jogaink gyakorlása továbbra is bizonytalan, de megszoktuk ezt a helyzetet. Megelégszünk a szabad véleményformálás jogával, közösségünk jövője egyre kevésbé foglalkoztat. Pedig nyelvünk, identitásunk vagy természeti környezetünk minőségének kérdése is mindannyiunk felelőssége. Valószínűleg Petőfiék sikerének sem voltak más titkai, csupán a felelősségtudat és az összefogás.