Jelenleg tizenkilencezer háromszéki vásárló használja valamilyen rendszerességgel a közösségi kártyát, de még hatezren regisztráltak, az innen befolyó összeg az alapítvány legjelentősebb bevétele, ez képezi a közösségi célokra vissza­fordított legnagyobb össze­get is. Bereczki Kinga szerint a kártyaprogram új szemléletet honosított meg a lakosság köré­ben, nemcsak azért vesznek részt benne, mert a partnercégek üzleteiben egy százalékkal olcsóbban vásárolhatnak, hanem megértették a gyűjtés lényegét. Az ügyvezető elmondta, a vállalkozók hozzáállása is változott, hisz a civil licit révén olyan helyzetbe hozzák a jelentkező cégeket, hogy később is odafigyeljenek arra a programra, amelynek támogatásáról döntöttek. Sikeresnek tartja a Nem térkép e táj elnevezésű programot, amelyben másfélezer diáknak nyújtottak lehetőséget arra, hogy jobban megismerjék szülőföldjüket, valamint a tehetségtámogató ösztöndíjpályázatot, amely tavaly negyvenkét diáknak biztosított jobb feltételeket a továbbtanuláshoz. Bereczki Kinga kiemelt két rendkívüli támogatást is: a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Technikai Múzeum létrehozásához 16 ezer lejjel járultak hozzá a Háromszék Táncegyüttest 21 ezer lejjel támogatták.

Idén is folytatják az őshonos gyümölcsfák telepítését célzó programot, kétezer csemetét osztanak szét nyolc település lakóinak, és gondozzák az alapítvány sepsikőröspataki csemetekertjét. Március 22-én díjazzák az év civil szervezetét, 27-én tartják az első kézdivásárhelyi civil licit záróeseményét, amelyen a tizenhat pályázó civil szervezetből kiválasztott három egyesület programjaira lehet támogatást felvállalni. Kézdivásárhelyen tavasszal, Sepsiszentgyörgyön ősszel szerveznek Tekerj egy jó célért programot, a megyeközpontban ezt megtoldanák jótékonysági úszással is.

A helyi termékek, szolgáltatások és értékek népszerűsítésére irányuló kampány első szakaszában katalógust készítenek a programba jelentkezők lajstromba vételével, a szükséges űrlap letölthető a www.digital-studio.ro/haromszeki honlapról. A partnerek később matricát kapnak, amely pontosan jelöli, hogy helyi termékről, szolgáltatásról, szellemi értékről van szó – tájékoztatott Bereczki Kinga. A kampány októberig tart.