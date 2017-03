„Lehet, hogy Brüsszelnek és a nemzetközi pénztőkének nem számít sem a magyar nemzet múltja, sem a magyar jövő. De nekünk számít. Lehet, hogy Brüsszelnek és a nemzetközi pénztőkének nem számít az európai emberek biztonsága. De nekünk számít. Lehet, hogy Brüsszelnek és a nemzetközi pénztőkének nem számít, hogy megmaradunk-e magyarnak. De nekünk számít” – mondta Orbán Viktor.

„Ez a mostani európai lázadás tétje. Függetlenségünk és nemzeti önállóságunk védelmében az előttünk álló csatákat bátran meg kell vívnunk, Brüsszelt meg kell állítanunk, határainkat meg kell védenünk” – emelte ki.

Orbán Viktor kitért arra is: a betelepítést meg kell akadályozni, a külföldi pénzből kitartott hálózatot átláthatóvá kell tenni, az adók, a bérek és a rezsi szabályozásának jogát pedig itthon kell tartani. „Ebben csak magunkra számíthatunk, ezért a kormányzati felelősséget továbbra is a nemzeti erők kezében kell tartani” – jelentette ki a miniszterelnök. Arról is beszélt, hogy a nemzet nemcsak közös nyelvet, kultúrát és múltat jelent, hanem azoknak a pillanatoknak az összességét is, amikor a történelem próbatételei egybekovácsolják a szíveket. „Ezért váltunk újra erős nemzetté az elmúlt években: egybekovácsolta ugyanis a szíveket a nemzeti és keresztény alkotmányért vívott harc, az adósrabszolgaság elleni lázadás, a gazdasági függetlenségért folytatott küzdelem, valamint az is, hogy lefogtuk a kapukat belülről nyitogatni akaró brüsszeli kezeket” – sorolta a kormányfő.

A miniszterelnök arról is szólt: az elmúlt évben a nemzetek újra fellázadtak „a brüsszeli bürokraták, a liberális világmédia és a feneketlen bendőjű nemzetközi tőke álszent szövetsége ellen”. Először az angolok, aztán az amerikaiak – mondta, hozzátéve: ebben az évben jön a folytatás. „Ma ismét ’48-as szelek fújnak Európában, és ma még lehetőség van arra, hogy a lázadás felszabadító energiáit alkotmányos kereteken belül tartsuk, és az európai birodalmat mélyen, de békésen és rendezetten alakítsuk át. Mindenekelőtt Brüsszelben le kell dobni az álszentség maskaráit, egyenes beszédre és a jövő nyílt megvitatására van szükség, a szép elvek mögé bújtatott machinációknak véget kell vetni” – mondta.

Tarlós István főpolgármester úgy fogalmazott: „a márciusi forradalom üzenete, hogy mi, magyarok továbbra sem engedünk a ’48-ból, nem hagyjuk, hogy nemzetünk érdekeit mások fogalmazzák meg helyettünk”. Kiemelte, hogy „a mai, bízvást történelminek mondható időkben meg kell találnunk a Magyarországot megillető helyet a második világháború utáni, talán legnagyobb átalakulását élő világrendben, a modern kori népvándorlás viharos viszontagságai közepette, az európai és keresztény értékek elkötelezett védelmezőjeként”. Hangsúlyozta: „Közös dolgunk ma is és a jövőre nézve: együtt cselekedni a magyarságért. Ez a belülről jövő kényszer soha nem lehet elavult, soha nem lehet retrográd, soha nem lehet gúny tárgya.” Mint mondta, ma is nagy szükség van pozitív, össz­nemzeti élményekre. „Össze kell fogniuk azoknak, akik hisznek a közösség erejében, őrzik a magyar identitást, nemcsak a mának élnek, hanem az utánuk jövőkre is gondolnak” – fogalmazott a főpolgármester.

A múzeum előtti teret megtöltő tömegben magyar, lengyel és székely zászlókat lengettek. A Fidelitas tagjai Soros fizet, Juhász fütyül feliratú táblákat tartottak a magasba a Múzeum körút Kálvin tér felőli oldalán. Az Együtt korábban az Astoriá­nál és a Kálvin téren sípokat osztott. Orbán Viktor beszéde alatt ellenzéki tüntetők végig fütyültek, sípoltak, kereplőkkel tiltakoztak, azt kiabálták: Viktátor!, Orbán, takarodj!, Börtönbe! Az ünneplő tömegből sokan azt kiabálták vissza nekik: Hazaárulók!, Kendermagos! Az ünnepség idején lökdösődés alakult ki a kormánypárti ünneplők és az ellenzéki tüntetők között. Egy idős nő megpróbálta kitépni egy újságíró kezéből a mobiltelefonját, amellyel rögzítette az eseményeket.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédében utalt a tüntetőkre is: „Lehet még a magyarból valami, ha megértjük a 12 pont velejét, amely így hangzik: Legyen béke, szabadság és egyetértés. Igen ám, de mit kezdjünk azokkal, akik nem békét, hanem békétlenséget, nem egyetértést, hanem megosztottságot akarnak? (...) Akiknek egyetlen örömük, mint ma is, ha mások örömét elronthatják. Könnyű lenne tréfát űzni belőlük, mondhatnánk, bolond lukból bolond szél fúj. De ne tegyük, mert az erő, a sokaság kötelez” – mondta.

A honvédelmi minisztérium nemzeti rendezvényszervező főosztálya tegnap délután azt közölte: húszezren ünnepeltek a Magyar Nemzeti Múzeumnál. Tájékoztatásuk szerint az ünneplők méltóképpen emlékeztek a nemzeti ünnepen, de ötven-hatvan ellenzéki tüntető is megjelent. A rendőrség hat esetben intézkedett Budapest belvárosában, a március 15-ei állami rendezvény helyszínén, illetve annak közelében – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Magyar Nemzeti Múzeumnál tartott díszünnepség után a rendőrség honlapján. A rendőrök öt esetben hét emberrel szemben garázdaság elkövetésének gyanúja, egy esetben pedig egy emberrel szemben szabálysértés miatt intézkedtek.