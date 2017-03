Farkas Attila csapata a győzelemért lépett pályára, de a vereséggel is számoltak, ez esetben nem szabadott öt gólnál nagyobb különbséggel elveszíteniük a meccset. A háromszékiek végül 5–3 arányban hajtottak fejet Krassó-Szörény megyében, amivel megtartották nyolcadik – még rájátszást érő – helyüket.

A 21. fordulónak két rangadója is volt: hétfőn Székelyudvarhelyen a helyi FK egyszerűen padlóra küldte a bajnoki címvédő Marosvásárhelyi City’US csapatát, míg kedden az éllovas Galaci United hazai környezetben egy góllal bizonyult jobbnak a végső sikerre is esélyes Temesvári Informatikánál. Továbbá könnyed sikert ért el a Călărași és a Déva is, előbbi a Kolozsvári Clujana, utóbbi a Jászvásár ellen.

Az eredmények: Resicabánya–Sepsi FC 5–2, Călărași–Kolozsvári Clujana 8–3, Déva–Jászvásár 3–0, FK Székelyudvarhely–Marosvásárhelyi City’US 9–2, Galaci United–Temesvári Informatika 4–3, a Kézdivásárhelyi SE állt.

A rangsor:

1. Galaci United 15 2 2 77–37 47

2. Déva 14 4 1 104–32 46

3. Udvarhely 13 3 3 118–56 42

4. Temesvár 12 4 3 95–37 40

5. Călărași 12 0 7 70–50 36

6. City’US 9 3 7 74–68 30

7. Jászvásár 8 2 9 65–67 26

8. Sepsi FC 4 1 14 58–101 13

9. Resicabánya 4 1 14 42–97 13

10. Kolozsvár 2 1 17 39–115 7

11. KSE 1 1 17 27–109 4

A hétvégén újra szünetel a bajnokság, hiszen hétfőn és kedden Temesváron rendezik meg a teremlabdarúgó Román Kupa négyes döntőjét. Mint arról már beszámoltunk, az FC Székelyudvarhely a címvédő Dévával küzd meg a legjobb négy között, míg a Marosvásárhelyi City’US a Temesvári Informatikával csatázik a fináléba jutásért.

Az alapszakasz utolsó fordulójának mérkőzései (március 26.): Kézdivásárhelyi SE–FK Székelyudvarhely, Sepsi FC–Déva, Marosvásárhelyi City’US–Galaci United, Temesvári Informatika–Resicabánya, Jászvásár–Călărași, Kolozsvári Clujana áll. (tibodi)