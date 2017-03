Szinte lehetetlen helyzetből várták a Juventus elleni nyolcaddöntő visszavágóját a portugálok, akik kétgólos vereséget szenvedtek hazai pályán, és nem sok jót remélhettek Torinóban sem, hiszen az olaszok nemzetközi porondon szinte négy éve kaptak ki utoljára hazai környezetben.

A játéknap másik mérkőzésén a Leicester City hazai pályán 2–0-ra legyőzte az Európa Liga-címvédő Sevilla csapatát, így 3–2-es összesítéssel az angol csapat jutott a negyeddöntőbe. A 27. percben Jamie Vardy buktatásáért befújt szabadrúgást Ryad Mahrez tekerte középre, a labda pedig a hosszú saroknál érkező Wes Morgan combjáról pattant a kapuba, majd az 54. percben Marc Albrighton 15 méterről a jobb alsóba lőtt. A mérkőzés hajrájában a már emberhátrányban játszó spanyolok tizenegyeshez jutottak Vitolo buktatása miatt, viszont Kasper Schmeichel kivédte Steven N’Zonzi lövését.

Kétgólos előnnyel játszik a Lyon Rómában

Az Európa-liga nyolcaddöntőjének vissza­vágóján ma a Lyon az AS Roma vendége lesz, ahol a franciák kétgólos előnnyel lépnek pályára, hiszen az első mérkőzésen 4–2-re nyertek. A Manchester United az orosz FK Rosztov csapatát fogadja, míg a Borussia Mönchengladbach–Schalke párharcban is bármi megtörténhet, hiszen az első találkozón 1–1 arányú döntetlent játszottak a felek. A mérkőzések: Besiktas–Olympiakosz Pireusz (20 óra – Dolce Sport 1), FK Krasznodar–Celta Vigo (20 óra – Dolce Sport 3), Genk–Gent (20 óra – Dolce Sport 2), Ajax–FC Köbenhavn, Anderlecht–APOEL (22 óra – Dolce Sport 3), Borussia Mönchengladbach–Schalke (22 óra – Dolce Sport 4), Manchester United–FK Rosztov (22 óra – RTL 2, Dolce Sport 2), AS Roma–Lyon (22 óra – Sport.ro, Dolce Sport 1). (miska)