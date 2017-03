Előző írásunk

Alkalom a nemzeti ünnep arra is, hogy a múltra visszatekintve, a jövőhöz erőt merítve jelenlegi helyzetünket is felmérjük. Mindaz, ami március 15-én Erdélyben, Magyarországon, a Kárpát-medencében történik, eléggé pontosan tükrözi a magyarság állapotát: felsejlenek gyenge pontjaink, de kidomborodnak erősségeink is.