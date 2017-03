Előző írásunk

Több száz rendőr tüntetett tegnap a belügyminisztérium székhelye, majd a kormánypalota előtt. A román rendőrség alkalmazottjai elégedetlenek azzal, hogy kimaradtak a béremelési hullámból, és már a helyi rendőrök is többet kapnak náluk. A tiltakozók magasabb munkabéreket, a nagy bérkülönbségek kiegyenlítését, a pótlékoknak a jelenlegi, nem pedig a 2009-es minimálbérhez való igazítását, valamint a munka- és pihenőnapok rendszerének módosítását kérték. Carmen Dan belügyminiszter egyetért a követelésekkel, már be is nyújtotta javaslatait a rendőrségi bérek kiegyensúlyozására; az általa javasolt intézkedések havonta 13 millió lejbe kerülnének.