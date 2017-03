ÍGÉRNI TUD. Meggyőződésem, hogy ebben a mandátumban, azaz 2020-ig elkészül az észak-erdélyi autópálya és a IV-es páneurópai folyosó Konstancától Bukaresten és Nagyszebenen át Nagylakig – nyilatkozta Liviu Dragnea SZDP-elnök, aki szerint „a szállítási miniszter, az útügyi társaság, a miniszterelnök megvalósítja” ezeket az utakat. A riporter által felajánlott fogadást azonban elhárította... Romániát még egyetlen összefüggő autópálya sem szeli át, és bár a négyes folyosóból hiányzik a legkevesebb, ezzel sem haladnak a tervek szerint: a Bukarest két szélén meglévő pályaszakaszok nincsenek összekötve, a Kárpátokat átszelő Piteşti–Nagyszeben szakasznak a megvalósíthatósági tanulmánya is elakadt, a 2017-re ígért Déva–Lugos szakasznak legjobb esetben is csak a felét tudják idén átadni, a temesvári útügyesek szerint az utolsó, legnehezebb terepen csak 2021-ben fejezik be az építkezést. (B1 tévé/130km.ro)

VESZÉLYES SZÓRAKOZÁS. Leesett egy kilencemeletes tömbház tetejéről és szörnyet halt egy 15 éves kamaszlány Nagyszebenben. A nyolcadikos lány szerda este hét barátjával mászott fel a legmagasabb belvárosi épületre, hogy szelfit készítsenek magukról. A lány egy korlátnak támaszkodva fényképezte magát a mobiltelefonjáról, amikor a korlát kiszakadt, és ő a mélybe zuhant; a kiérkező mentőcsapatok már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A Szeben megyei rendőrség maratoni kihallgatásokat követően úgy döntött, hogy ismeretlen tettes ellen gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indít bűnvádi eljárást. Múlt héten egy 16 éves bukaresti fiú testének 90 százalékán megégett, mert áramütés érte, mikor a Herăstrău-park vasúti felüljáróján szelfizett. (Mediafax)

CSÍKSZEREDÁBAN IS NŐTTEK AZ ADÓK. Akad, aki kétszer-háromszor több adót fizet idén Csíkszeredában, mint tavaly, mert az önkormányzat módosította egyes utcák és városrészek, sőt, az udvarok besorolását is, és az adókulcsokat is emelték. Az intézkedés hatását a tömbházlakásokban élők kevésbé érzik, a házakban lakó csíkzsögödi kisnyugdíjasok azonban rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, hiszen a pár száz lejes többlet azt jelenti, hogy a gyógyszereikről kell lemondaniuk. 2017-től a magánszemélyek tulajdonában levő kereskedelmi felületekre is magasabb adót kell fizetni, és az is emel a végösszegen, hogy a korábban szántóként, kaszálóként vagy gyümölcsösként megadózott kertekre az udvarra kivetett adókulcs alapján számolták ki a fizetnivalót, de a telekadó is növekedett. (Székelyhon)