Ugyan fölényesen győzött a Mark Rutte miniszterelnök vezette VVD, és még a korábbi részeredményeken is javított, így is nyolccal kevesebb képviselője lesz a törvényhozásban, mint eddig. A hivatalos végeredményt csak március 21-én teszik közzé.

A választási bizottság tájékoztatása szerint a kormánypárt fő riválisa, a bevándorlásellenes Szabadságpárt (PVV) 20 mandátumot nyert el, ami öttel több az eddigieknél, viszont a párt lényegesen rosszabbul teljesített, mint azt a közvélemény-kutató cégek prognosztizálták. „Mi voltunk a harmadik legnagyobb párt Hollandiában. Most a második legnagyobb vagyunk. A következő választáson mi leszünk az elsők” – írta a Twitteren a PVV vezetője, a főként muzulmánellenes megnyilvánulásairól ismert Geert Wilders. A Szabadságpárt kemény parlamenti ellenzéki szerepre készül, ha nem kerül be a kormánykoalícióba – mondta újságíróknak tegnap reggel Geert Wilders, a bevándorlásellenes, jobboldali párt vezetője. Wilders kijelentette, hajlandó részt venni a következő kormánykoalíció munkájában. Wilders reagált arra is, hogy Rutte az éjjel a rossz populisták vereségéről beszélt. „Nem értem, mire gondol. Arra utal, hogy vannak jó és rossz populisták. Én nem tartom magam populistának, de ő azt sugallja, hogy én egy rossz populista és valamiféle náci vagyok” – nyilatkozott a jobboldali pártvezér.

Jelen állás szerint a kereszténydemokrata párt (CDA) és a liberális D66 egyaránt 19 helyet szerzett az alsóházban. A környezetvédő Zöld Baloldal (GroenLinks) és a szocialista párt 14–14, a szociáldemokrata irányultságú Munkapárt (PvdA) kilenc, a Keresztény Unió (CU) pedig öt mandátumhoz juthat. Szakértők arról számoltak be, hogy négy párt koalíciójára lesz szükség a kormányalakításhoz, amelyhez legalább 76 képviselői helyre kell.

Európa mellett

A hollandiai parlamenti választás eredménye egyértelmű állásfoglalás Európa mellett – jelentette ki Angela Merkel német kancellár tegnap Berlinben. Hollandia Németország „partnere, barátja és szomszédja, ezért nagyon örülök, hogy a választás magas részvételi arány mellett nagyon Európa-párti eredményre vezetett” – mondta a német kancellár. A választási eredmény egyértelmű állásfoglalás, „világos jelzés”, amelyet a holland választók alig néhány nappal azután küldtek a világnak, hogy hazájukat Törökországból teljességgel elfogadhatatlan vádaskodások érték, amelyek miatt Németország ki is állt Hollandia mellett – tette hozzá Angela Merkel. Elmondta, hogy telefonon gratulált Mark Rutte holland kormányfőnek, a győztes liberális konzervatív Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért elnökének. Hangsúlyozta, hogy a hollandiai parlamenti választás napja „jó nap volt a demokrácia számára”.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke tegnap délelőtt gratulált Mark Rutte holland kormányfő „sokak számára inspiráló” választási győzelméhez. „A holland nép túlnyomórészt az európai értékekre szavazott, a szabad és toleráns társadalmakra egy virágzó Európában” – írta a brüsszeli testület vezetője.

Elkerülhető a populista erők térnyerése

A decemberi osztrák elnökválasztás után a hollandiai választás eredménye is megmutatta, hogy nem elkerülhetetlen a populista erők térnyerése Európában – írta a Le Soir belga napilap tegnap, a szavazás másnapján. A cikkben úgy fogalmaztak a több mint 80 százalékos választási részvétel kapcsán, hogy a hollandok tisztelettel adóztak a demokrácia előtt. „Ismét bebizonyosodott, hogy a legjobb fegyver, ha meggyőződéssel, érvekkel próbálnak hatni a választók józan eszére. Az érvek csatájában pedig a populisták és a szélsőjobboldali erők nem győzhetnek. Ennek az ellenkezőjére volt példa a brit népszavazás nyolc hónappal ezelőtt: az érvek színvonala a földet súrolta, az eredményt pedig ismerjük” – közölte a Le Soir.

A The Wall Street Journal (WSJ) amerikai üzleti lap arról írt, hogy bár a közelgő franciaországi és németországi választásokra tekintettel hatalmas figyelem övezte a holland szavazást, nem valószínű, hogy az eredmény hatással lenne ezekre, még ha sok is a közös vonás. A WSJ szerint a liberális konzervatív kormánypártnak (VVD) azzal sikerült kifognia a szelet a főként muzulmánellenes kijelentéseiről ismert Geert Wilders vezette Szabadságpárt (PVV) vitorlájából, hogy kifejlesztette „a bevándorlásellenes populizmus saját, lágyabb változatát”.

Kulcsfontosságú a mérsékeltség

A Politico brüsszeli hírportál kiemelte, hogy a választásra sokan a jobboldali populizmus első nagyobb próbatételeként tekintettek a Nagy-Britannia európai uniós kilépéséről (brexit) döntő tavaly júniusi brit népszavazás és Donald Trump tavaly novemberi amerikai elnökké választása óta, az eredmény pedig megkönnyebbüléssel töltötte el az európai kormányokat, mert a parlamenti választást külföldön egyfajta referendumként értékelték az Európai Unióról.

A Trouw holland lap a jobboldal földcsuszamlásszerű győzelmét emelte ki, mint írták, a magukat baloldalinak nevező pártok mindössze 37 helyet szereztek. A cikkben arra a következtetésre jutottak, hogy Hollandia ismételten olyan ország képét mutatta, amelyben a mérsékeltség kulcsfontosságú. „Társadalmunk nem nyitott a szélsőségekre” – hangsúlyozták. A De Telegraaf újság arról írt, hogy bár az utóbbi években jelentősen mélyült a szakadék a lakosság és a politikusok között, a hollandok a jelek szerint ennek ellenére nem fordultak a szélsőséges erők felé. A De Volkskrant napilapban pedig leszögezték, Mark Rutte holland kormányfő úgy vonul majd be a köztudatba, mint aki a brexit és az amerikai elnökválasztás után Hollandiában megállította a populisták menetelését.