Március 15. előestéjén kilencedik születésnapját ünnepelte a Magyar Polgári Párt (MPP), és a Marosvásárhelyen megtartott ünnepségen is megerősítették: élnek és élni fognak – számolt be az eseményről Kulcsár-Terza József képviselő, a párt háromszéki elnöke. Helyi szinten is dolgozni kívánnak, de elsősorban nemzetpolitikai kérdésekkel akarnak foglalkozni.

Kulcsár-Terza röviden beszámolt három hónapos parlamenti munkájáról, megítélése szerint sikerült bebizonyítania, hogy nem lábat lógatni ment oda. Az eredmények között említette a magyarság ügyeivel foglalkozó albizottság létrehozatalát, és azt, hogy ötletét felkarolva az RMDSZ szerdán beterjesztette a törvénytervezetet, mely szerint március 15. hivatalos szabadnap lenne a magyarok számára. Felidézte még Biró Zsolt MPP-elnök napirend előtti felszólalását a marosvásárhelyi katolikus gimnázium ügyében, és úgy értékelte, nemzetpolitikai téren három hónap alatt is előrelépést tudtak felmutatni.

Kulcsár-Terza József sze­rint nagyon fontos az egységes fellépés, Bukarestben csak így érhetnek el eredményeket. Azzal, hogy az RMDSZ felkarolta kezdeményezését, majd közösen nyújtották be azt, bebizonyították, ez lehetséges. Meglátása szerint „minőségi többletet” vittek az RMDSZ-frakcióba, melyet ő inkább magyar frakciónak nevez. Ezt kívánják folytatni: nemzeti ügyekben olyan törvénytervezeteket, módosító javaslatokat szándékoznak benyújtani, amelyek „előre tudják vinni az ügyet”. Székely­föld autonómiastatútumáról elmondta, azt be kell nyújtani a parlamentbe, de egyetlen tervezet kell, amelyet mindenki elfogad, az MPP közvetíteni próbál ebben, egy asztalhoz ültetni a feleket (az RMDSZ-t és SZNT-t – szerk. megj).

A képviselő beszélt a román miniszterelnök március 15-ei üzenetéről is, úgy vélte, ha Sorin Grindeanu őszintén gondolta mindazt, amit megfogalmazott, akkor nem lesz gond sem a március 15-ről szóló, sem a szimbólumhasználatra vonatkozó tör­vény elfogadásával. Ha ezek elakadnak, mostani le­vele képmutatás, és mivel ez a minimum, a továbbiakban nem lesz, amiről tárgyalniuk. „A nemzeti ügyeket törvénybe kell foglalni, be kell terjeszteni, másképp nem tudják, mit akarunk. El kell mondani nyíl­tan, világosan, célunk az albizottságban is asztalhoz ültetni a román politikusokat, hogy legyen párbeszéd” – fejtette ki a képviselő.