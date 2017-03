Bokor Tibor elmondta: a szakemberek felszerelték a LED-es világítótesteket, a hőelszívó és a hangosító berendezést, jelenleg a műgyanta padlót öntik a nézőtéren és a folyosókon, amit egy héten belül fejeznek be. Ezt követően szerelik fel a piros székeket a nézőtéren, és a mosdók berendezését véglegesítik. A festés-meszelés is jó ütemben halad, a mandinereket már felszerelték, és a napokban a műanyag védők is megérkeztek. Az elöljáró azt is elmondta, akárcsak Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen is hat-hét hónapig, azaz augusztustól április elsejéig üzemeltetik majd a műjégpályát, idén kivételesen májusban végig lehet majd használni, augusztusig leállnak, mert nem olcsó a fenntartása, elég sok pénzébe kerül az önkormányzatnak.