Február végén csupán annyi adag hexavalens oltóanyagot kaptak a családorvosok, hogy be tudták oltani a két hónapos babákat, de a négy és tizenegy hónaposak védőoltás nélkül maradtak. Dr. Şereş Lucia gyermekorvos, a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke lapunknak elmondta, a torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás, hepatitis B és haemophilus influenza elleni oltóanyag olyan régóta hiányzik, hogy a hat hónapos kort elért csecsemők nagy hányada nem kapta meg a négy hónapos újraoltást, újabban pedig az újszülöttek hepatitis B elleni vakcina nélkül hagyják el a kórházat, mert ez a szer is elfogyott. Utóbbi hiánya miatt az egészségügyi minisztérium módosítja az oltási naptárt, és amint az országba megérkezik a külföldi hexavalens vakcina, az egy év alatti babák az eddigi három helyett négyszer kapnak ilyen védőoltást 2, 4 és 6 hónapos korban, valamint egyévesen – tájékoztatott a szakember. Jelenleg egyetlen dózis kanyaró elleni védőoltás sincs a gyermekorvosi rendelőkben, és jó ideje a hatéveseknek járó négykomponensű védőoltás is hiányzik.

Şereş Lucia szerint az utóbbi idők oltási káosza óriási kockázatot jelent bizonyos járványok kialakulása tekintetében, ami – figyelembe véve a kanyaró elleni oltottsági arány csökkenésével párhuzamosan elterjedt jelenlegi kanyarójárványt – valós veszélyt jelenthet.