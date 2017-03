Hitvilág

LELKIGYAKORLAT ÉS BÚCSÚ. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániatemplom búcsúját hétfőn 18 órától ünneplik. Előtte lelkigyakorlatos előkészületeket tart ma és vasárnap 18 órától P. Bátor Botond hargitafürdői pálos atya, aki a hétfői szentmisén is prédikál.

MÁRIA-ÁHÍTAT KOVÁSZNÁN. Kovásznán minden hónap harmadik szombatján Mária-áhítatot tartanak szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. Hívják és várják a háromszékieket ma 17 órára a helyi plébániatemplomba.

SZERETETVENDÉGSÉG. Ma 16 órai kezdettel a sepsiszentgyörgyi unitárius nőszövetség szeretetvendégséget tart az egyház tanácstermében. Meghívott előadó: Bíró Borbála pszichopedagógus, aki Szenvedélybetegségek és annak lelki háttere címmel tart előadást.

ADVENTISTA ELŐADÁS-SOROZAT. Március 26-áig minden pénteken, szombaton és vasárnap 18 órától (25-én 11 órától is) Orbán Adalbert lelkész és tanár bibliai előadás-sorozatot tart Végidei kijelentések és döntések a Jelenések könyvében címmel a sepsiszentgyörgyi adventista imaházban (1918. december 1 út 5. szám).



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar szín­ház ma 19 órától a nagyteremben Bertolt Brecht: A városok dzsungelében (rendező: Porogi Dorka) című előadását játssza.

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében vasárnap 19 órától Ray Cooney: Ketten a neten. Jegyár: 15 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lej.



Zene

ÜNNEPI HANGVERSENY. Ma 17 órától a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói – Kökény Eszter (hegedű), Dósa Csenge (hegedű), Zsótér Zsófia (brácsa) és Tomasz Máté (cselló) – adnak hangversenyt az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Bástya-ház, Olt utca 6. szám). Műsoron: Joseph Haydn: D-dúr vonósnégyes (Hob III: 3 Op. 1 No. 3), Wolfgang Amadeus Mozart: G-dúr vonósnégyes, No. 14 K. 387 Tavasz, Kodály Zoltán: 2. vonósnégyes. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 652). Jegyár: 10 lej.

DZSESSZKONCERT. Ma 19.30 órától a sepsiszentgyörgyi Hostel Kultúr Pubban fellép a budapesti Trio á la Kodály dzsesszformáció, amely Kodály Zoltán-szerzeményeket játszik sajátos feldolgozásban. A zenekar tagjai: Oláh Dezső – billentyűs hangszer, Erdő Zoltán – tárogató, Tar Gergely – ütőhangszerek.



Tánc

DIÁKELŐADÁSOK. Gyermekek­nek és középiskolásoknak kínál előadást Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncegyüttes, amelyekre szervezett csoportok jelentkezését várják. Óvodásoknak és kisiskolásoknak március 20-án és 21-én a Szerencse­krajcár című gyermekelőadást játsszák Ivácson László rendezésében. Az előadások helyszíne a Háromszék Táncstúdió. Érdeklődni, csoportoknak helyet foglalni a 0728 085 091-es és a 0721 139 882-es telefonszámon lehet.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján: MA: 11-től Szépség és a szörnyeteg (amerikai musical, 123 perc) – román szinkronnal; 11.15-tól és 13.30-tól Rock csont (amerikai, kínai animációs film, 80 perc) ; 13-tól Balerina (francia–kanadai családi animációs film, 89 perc) – román szinkronnal; 15-től Arany (amerikai kalandfilm, 121 perc) – román felirattal; 15.30-tól A Lovasíjász (magyar dokumentumfilm, 115 perc); 17.30-tól Némaság (amerikai történelmi dráma, 95 perc) – román felirattal; 18-tól Sleepless (amerikai akciófilm, 95 perc) – román felirattal; 20-tól Kong: Koponya-sziget (amerikai akciófilm, 118 perc) – román felirattal; 20.30-tól Holdfény (amerikai dráma, 111 perc) – román felirattal. VASÁRNAP: 11-től Szépség és a szörnyeteg; 11.15-től és 13.30-tól Rock csont; 13-tól Balerina; 15-től Arany; 15.30-tól A Lovas­íjász; 17.30-tól Némaság; 18-tól Sleepless; 20-tól Kong: Koponya-sziget; 20.30-tól Holdfény.

Részletek a www.arta.city­plex.ro/hu honlapon.



Mondagyűjtő pályázat erdélyi diákoknak

A Székelyföldi Legendárium az Élő Erdély Egyesület közreműködésével monda- és legendagyűjtő pályázatot hirdet V‒XII. osztályos erdélyi diákoknak. A pályázat célja a Székelyföldön kívüli erdélyi megyék bármely településéről származó, meghatározott földrajzi helyhez kapcsolódó magyar, román, szász vagy más nemzetiségűek körében élő legendák, mondák dokumentálása és bemutatása. A versenyen való részvétel ingyenes. Saját gyűjtéssel felkutatott, saját megfogalmazásban megírt alkotással lehet jelentkezni. A legügyesebb mondavadászok értékes díjakban részesülnek (laptop, táblagép, fényképezőgép, képzőművészeti ajándékcsomag, pénzdíjak), illetve minden pályázó Legendárium-ajándékcsomagot kap. A pályázaton való részvétel regisztrációhoz kötött. A jelentkezési lap elérhető a Transindex Multikult oldalán, a pályamunkákat a palyazat@eloerdely.ro e-mail-címre várják. Beküldési határidő: március 31., eredményhirdetés: április 15.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Stadion utcai Szemerja (0267 313 942); csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dona, hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 10–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán jövő hétfőn és kedden 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket Málnáson 20-án és 21-én 12–20 óráig gyűjti.

HAGYOMÁNYOS ÉS HELYI TERMÉKEK VÁSÁRA. Vasárnap 9–16 óráig Kovásznán a SuperCOOP előtti parkolóban a polgármesteri hivatal szervezésében hagyományos termékek vására.