Az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján az AS Roma otthon győzött 2–1 arányban a Lyon ellen, viszont nem örülhettek az olaszok, hiszen 5–4-es össze­sítéssel a franciák jutottak a legjobb nyolc közé.



A Manchester United hazai pályán legyőzte az FK Rosztov csapatát, a Schalke idegenben szerzett több góljának köszönhetően ejtette ki a Borussia Mönchengladbach alakulatát, míg az Ajax hazai környezetben a Köbenhavn ellen fordította meg a párharcot, az Anderlecht pedig kettős győzelemmel jutott be a negyeddöntőbe.

Eredmények: Besiktas–Olympiakosz Pireusz 4–1, FK Krasznodar–Celta Vigo 0–2, Genk–Gent 1–1, Ajax–FC Köbenhavn 2–0, Anderlecht–APOEL 1–0, Borussia Mönchengladbach–Schalke 2–2, Manchester United–FK Rosztov 1–0, AS Roma–Lyon 2–1.



Bayern–Real és Juve–Barca párharc

Péntek délben a svájci Nyonban kisorsolták a Bajnokok Ligája és az Európa-liga negyeddöntőjének párosítását. Két csúcspárharc is lesz a BL-ben: a Bayern München a Real Madrid, míg a Juventus a Barcelona csapatával találkozik. A BL negyeddöntőinek első mérkőzéseit április 11–12-én rendezik, a visszavágókat pedig április 18–19-én. Az Európa-liga negyeddöntőinek első mérkőzéseit április 13-án, a visszavágókat április 20-án tartják.

A negyeddöntő párosításai: l Bajnokok Ligája:Atlético Madrid–Leicester City, Borussia Dortmund–Monaco, Bayern München–Real Madrid, Juventus–Barcelona l Európa-liga: Anderlecht–Manchester United, Celta Vigo–Genk, Ajax–Schalke, Lyon–Besiktas. (miska)