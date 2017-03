A világ egyik legnépszerűbb rockcsapata csütörtökön jelentette be Hardwired... to Self-Destruct című friss albuma világ körüli turnéjának európai állomásait. A koncertsorozat két esttel indul Amszterdamban szeptember 4-én és 6-án, a magyar fővárosba 2018 tavaszán érkezik a Metallica – közölte a szervező Live Nation. Mint írták, minden megvásárolt koncertjegy mellé ajándék Hardwired... to Self-Destruct-album jár, választhatóan digitális vagy CD formátumban. A zenekarral közösen a CID Entertainment három különböző VIP-csomagot is ajánl a koncertekre, amelyek a prémium jegyek mellett olyan további különleges élményeket és szolgáltatásokat tartalmaznak, mint például találkozási lehetőség a zenekarral. A teljes európai koncertkörúton a norvég Kve­lertak lesz az előzenekar.

Az 1981-ben alakult Los Angeles-i csapat eddig tizenegy stúdió-, négy koncert-, illetve egy-egy feldolgozás- és filmzenealbumot készített, ezek több mint 110 millió példányban keltek el világszerte. A kilencszeres Grammy-díjas Metallica első lemeze, a Kill ‘Em All 1983-ban jelent meg, az akkori felállásból James Hetfield (ének, ritmusgitár), Kirk Hammett (szólógitár) és Lars Ulrich (dobok) ma is a Metallicában játszik, 2003 óta Robert Trujillo a basszusgitáros. Az együttes legsikeresebb dalai közé tartozik a One, az Enter Sandman, a The Unforgiven, a Nothing Else Matters, az Until It Sleeps, a The Memory Remains és a The Day That Never Comes. A Hardwired... to Self-Destruct album tavaly novemberben jelent meg a csapat saját kiadója, a Blackened Recordings gondozásában, a slágerlisták első helyére került az egész világon, csak az első héten több mint 800 ezer példány fogyott el.