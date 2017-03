PRÓBAVIZSGÁK KÉRDŐJELEKKEL. Az oktatási minisztérium a héten szervezte meg a nyolcadik osztályos tanulók képességfelmérő próbavizsgáját és a 11–12. osztályosok próbaérettségijét. A tegnap lezárult vizsgasorozaton országszinten több mint 450 ezer tanuló vett részt. Az első napon román nyelv és irodalomból adtak számot felkészültségükről a diákok, s bár tilos volt mobiltelefont használni, aznap nagyon megugrott az értelmező szótár nézettsége az interneten. A próbavizsgák eredményeit március 31-én teszik közzé, a jegyeket csak akkor írják be a naplóba, ha a tanulók ezt külön igénylik. (Mediafax/Digi24)

MÉG A PÁRTBÓL IS KIRÚGHATJÁK. Előbb felfüggesztették, majd meg is vonták Cătălin Rădulescu képviselő fegyvertartási jogát, és 2500 lejes bírságot róttak ki rá a fegyvertartási kötelezettségek megszegése miatt. Ráadásul bűnvádi eljárást indítanak ellene, és még az SZDP-ből is kitehetik a szűrét, legalábbis Liviu Dragnea pártelnök úgy nyilatkozott, hogy nem maradhat kollégájuk az, aki fegyverhasználattal fenyegetőzik. Rădulescu ugyanis néhány napja kijelentette, hogy vízágyúkkal kell feloszlatni a bukaresti Győzelem téren tüntető tömeget, sőt, ő maga a gépfegyverét is hajlandó használni. Az Argeş megyei, korrupcióért másfél évi felfüggesztett börtönre ítélt politikus lekezelően beszélt ötezer lejes képviselői béréről és kétezer lejes forradalmári juttatásáról is – kérdés, hogy ezektől ki fogja megfosztani. (Hotnews)