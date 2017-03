A megbeszélések végén Baqir sajtótájékoztatón elmondta: Románia jelentősen megerősítette a 2008-as nemzetközi válság által erőteljesen sújtott gazdaságát, ám az elmúlt években végrehajtott sorozatos adócsökkentések, a munka termelékenységét meghaladó béremelések, valamint a közberuházások gyenge minősége veszélyeztetik az elmúlt hét évben elért eredményeket, és csökkentik a román gazdaság növekedési képességét. Baqir szerint a bukaresti kormánynak a fogyasztásösztönző politikák helyett a közberuházások serkentésére kellene áttérnie, mert csak így lehet fenntartható gazdasági növekedést biztosítani. Bírálta az idei költségvetést, mert a Valutaalap becslése szerint az államháztartási hiány az idén elérheti a bruttó hazai termék (GDP) 3,7 százalékát, jövőben pedig 3,9 százalékra is felkúszhat.

Az Európai Bizottság idénre 3,6 százalékos deficitet vetített előre, miközben a román kormány 3 százalékos államháztartási hiányt vállalt. A pénzügyminisztérium szerint az eltérő számítási mód adja a különbséget, amit Baqir is megerősített: mint mondta, az egyik lényeges különbség abból adódik, hogy a Valutaalap az idén 4,2 százalékos román gazdasági növekedéssel számol, míg a bukaresti kormány 5,2 százalékkal. Rámutatott: a kormány által eddig elfogadott béremelések a 2017 és 2020 közötti időszakban GDP arányosan 2,1 százalékkal növelik a kiadásokat. Az államháztartási hiány csökkentése érdekében azt javasolta, hogy Bukarest növelje az Európai Uniótól lehívható pénzek arányát, ugyanis az előző uniós költségvetési ciklusban a rendelkezésére bocsátott pénzeknek mintegy 80 százalékát használta fel Románia. Emellett az adóbehajtás hatékonyságának növelését javasolta, mert e téren európai viszonylatban az utolsó helyek egyikén állunk; továbbá az állami vállalatoknál tervezett szerkezeti reformok végrehajtását, a korrupcióellenes harc folytatását és a júliusban tervezett újabb nyugdíjemelés elhalasztását javasolta.

Románia és a Valutaalap között jelenleg nincs hitelmegállapodás, és erről nem is volt szó 2015 óta, amikor lejárt az utolsó egyezmény – közölte Reza Baqir. Hangsúlyozta: a román hatóságok nem igényeltek újabb megállapodást, a nemzetközi pénzintézet mindössze tanácsokkal segít a bukaresti kormánynak.