A kritikai, alapkutatásokon nyugvó életrajzi művek sorozatának első köteteként jelent meg Süli Attila, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Kutatóosztályának munkatársa által Ormai (Auffenberg) Norbert honvédezredes, a honvéd vadászezredek szervezőjének életpályáját ismertető könyv, melynek első erdélyi bemutatójára a Balassi Intézet – Magyarország Kultu­rális Központja sepsiszentgyörgyi irodájának jóvoltából csütörtök délután a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban került sor.

A cseh-morva származású Ormai Norbert sokszínű egyéniség, de összeférhetetlen személyiség volt, kalandos, romantikus regénybe illő életpályája még Jókait is megihlette, mondta el Süli Attila. A császári hadsereg tisztjeként Erdélyben – többek közt Kézdivásárhelyen is – szolgált, 1847-ben felségárulásért 15 év kemény vasban letöltendő börtönbüntetésre ítélik, a biztos haláltól (az akkori börtönviszonyok közepette legfennebb fél évig maradhatott volna életben) a forradalom menti meg. Kiszabadulásában fontos szerepet játszott Kossuth Lajos is, akinek kedvencévé válik, szárnysegédje lesz, majd Kossuth őt bízza meg az elit alakulatnak számító vadászzász­lóalj megalakításával. Visszaél hatalmával, kénye-kedve szerint osztogatja a kinevezéseket, emiatt Csányi László és Bem József is feljelenti Kossuthnál, Ormai még megpróbál megvesztegetéssel kibújni a számonkérés alól, végül 1849 augusztusában Kossuthnál is betelik a pohár, elszámoltatja a vadászzászlóalj alakításáért rábízott nagy összeggel. A szabadságharcot azonban közben leveri az osztrák-orosz sereg, Ormait elfogják, Haynau pedig augusztus 22-én kivégezteti – ő volt tehát az első aradi vértanú.

A sorozat következő kötetei (kettő közülük már nyomdában van) az október 6-án lelőtt, illetve felakasztott tizenhármak, az október 25-én agyonlőtt Ka­zinczy Lajos ezredes, az 1850. február 19-én utolsóként kivégzett Ludwig Hauk alezredes és az aradi börtönben elhunyt Lenkey János honvéd tábornok (aki csak azért kerülte el a halálos ítéletet, mert a per alatt az elmezavar jelei mutatkoztak rajta, ezért az ellene folyó eljárást felfüggesztették) életútját mutatják be.