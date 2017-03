A képzőművész 1959-ben a Szatmár megyei Kökényesden született, a jelenlegi Aurel Popp Zene és Képzőművészeti Líceumban érettségizett, majd tanulmányait a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola festészet szakán folytatta. A diplomaszerzést követően rajzot tanított Szatmárnémetiben, 1995 óta pedig Pakson, Kézdivásárhely egyik magyarországi testvérvárosában él és alkot. Műveiben bibliai és mitológiai témák is megjelennek, de gyakran láthatók vásznain paksi és erdélyi témákból – elsősorban balladákból – ihletődő alkotások is. A tárlat nagyrészt kompozíciókat, csendéleteket és tájképeket tartalmaz. A megnyitón fellépett Tóth Éva és Besenyei István, a mezőkövesdi Matyó Néptáncegyüttes tagjai, akik legényes és csárdás variációkban matyó táncokat mutattak be. Ugyanakkor Borcsa Zsombor, a Petőfi Sándor-iskola ötödik osztályos tanulója, a szavalóverseny 3. helyezettje és Barbócz Zsolt, a Nagy Mózes Elméleti Líceum tanulója, a Zúg Március szónokverseny 2. helyezettje is bemutatkozott. A paksi alkotót és a kiállítást Szöllősi Tamás méltatta. A tárlat április 5-ig tekinthető meg.