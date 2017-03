A tavalyi választásokon jelentősen megnőtt az RMDSZ-es női választottak száma, és sokan csak úgy vállalták a jelöltséget, ha majdani munkájukban segítik őket – mondta el Ájgel Ágnes, a háromszéki nőszervezet vezetője. Hetven nő vesz részt a képzésen, olyan programot igyekeztek összeállítani, amely válaszol a helyi igényekre. Péntek délután, este köszöntők, politikai tájékoztatók hangzottak el, bemutatták a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről szóló Európai Chartát, szombaton azonban már elsősorban gyakorlati kérdésekre kapnak választ a résztvevők: megismerkedhetnek egy helyi határozat összeállításának módjával, a költségvetések kialakításának mikéntjével, de szó lesz az anyanyelvhasználatról, az önkormányzati munkáról, a kommunikáció és a megjelenés fontosságáról. Amint Lőrincz Csilla megfogalmazta, most a négyéves mandátum elején tartják a képzést, hogy hasznosíthassák munkájukban az elhangzottakat.

Az RMDSZ-ben a női választottak aránya a 2016-os választás után szűken, de elérte a 15 százalékot. Háromszéken 45 nő nyert tisztséget (38 RMDSZ-es, a többi MPP-s vagy független, de őket is meghívták a mostani képzésre), Maros megyében 58 nő nyert valamilyen mandátumot, Hargita megyében 59-en tevékenykednek önkormányzati képviselőként, négyen alpolgármesterek, hárman a megyei tanács tagjai.

Az RMDSZ nőszervezetének összesen 23 megyei és 239 helyi szervezete van – számolt be Bíró Rozália országos elnök, erdélyi viszonylatban a női polgármesterek száma a korábbi háromról hétre emelkedett, alpolgármesterük 18 van (2012-ben 12 volt), helyi tanácstagjuk 248 helyett 286, egy megyeitanács-alelnökük és 11 megyei képviselőjük tevékenykedik, a parlamentben a korábbi egy helyett immár négy magyar női képviselő van. A nőszervezet folytatni kívánja eddigi programjait – a Húsvéti zsongást, a Mosolygó karácsonyt, a Sikeres nők iskoláját – tovább­ra is megszervezik a találkozókat az egyházi nőszervezetekkel és a román pártok nőszervezeteivel. Új kampányokat is indítanak, felvállalnak összetett, nagy horderejű problémákat, nemrég rajtolt a nők elleni erőszak visszaszorítását célzó egész éves akciójuk – számoltak be.