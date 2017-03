JUBILUEMI KONCERT. Kedden 19 órától az Árkosi Kulturális Központban (Bástya-ház, Olt utca 6. szám) 30 éves jubileumi koncertet ad a brassói Gaudeamus vonósnégyes. Tagjai: Lucia Neagoe (elsőhegedű), Raluca Irimia (másod-hegedű), Leona Varvarichi (brácsa) és Ştefan Neagoe (cselló). Meghívott vendégzenész: Filip Ignác (fuvola). A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 652). A jegy ára 10 lej.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház e heti előadásai: március 23-án, csütörtökön és 24-én, pénteken 18 órától a kamarateremben Igor Bauersima: norway.today (rendező: Kövesdy István), március 25-én, szombaton 19 órától a nagyteremben Ray Cooney: Pénz az égből (rendező: Zakariás Zalán).

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház március 23-án, csütörtökön 19 órától a Háromszék Táncstúdióban A Jó, a Rossz és a K** Anyád (rendező: Fehér Ferenc) előadást játssza.

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház március 22-én, szerdán 19 órától a Cezar Ghioca és Marius Popa által írt Leul Ra musicalt, 24-én, pénteken 11 órától a Mateiaş gâscarul (rendező: Mirela Bucur), 25-én, szombaton 17 és 19 órától a Jurnal de Romănia (rendező: Carmen Lidia Vidu) előadást játssza a Művész Teremben.

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház ma 13 órától a Vigadó Művelődési Ház nagytermében és március 22-én, szerdán 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban előadja Ray Cooney: Ketten a neten című vígjátékát. A szilveszteri kabaréként bemutatott előadás rendezője Kolcsár József, fordította Nagy István. * A kézdivásárhelyi Városi Színház szervezésében március 23-án 19 órától a Gábor Áron-bérleteseknek és március 24-én 19 órától a Toldi-bérleteseknek játssza a soproni teátrum Ingmar Bergman: Őszi szonáta című színpadi játékát a Vigadó Művelődési Ház színpadán. Partner: a Soproni Petőfi Színház, a Zentai Magyar Kamaraszínház, a mikházi Széllyes Sándor Csűrszínház és a Forrás Színház. Rendező: Pataki András. Jegyek válthatók a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában hétfőtől csütörtökig 8–19, pénteken 8–15 óráig. Helyfoglalás a 0267 361 081-es telefonszámon vagy az office@varosiszinhaz.ro e-mail-címen. Jegyár: felnőtteknek 20, diákoknak és nyugdíjasoknak 15 lej. A lefoglalt jegyet előadás előtt egy nappal fontos kiváltani, ellenkező esetben érvényét veszíti.

KÖZÖS PRODUKCIÓ. Játsszuk azt, hogy... ALMA címmel a kassai Thália, a Jelenlét Színház és a Szkéné közös előadását láthatják Sepsiszentgyörgyön. A Kántor Kata rendezésében készült előadás szöveg, zene és tánc különleges szövedéke, amely Nagy András műve alapján építi fel Alma Schindler portréját. A vendégelőadás március 24-én, pénteken 19 órától tekinthető meg a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek a kulturális szervezőirodában kaphatók. Nyitvatartás hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 11–13 óráig, valamint előadások előtt egy órával, telefon: 0267 312 104.



Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ a bábszínház világnapján, március 21-én Sepsiszentgyörgy lakónegyedeiben mutatja be A három kismalac című szabadtéri bábjátékát. Kedden 11 órától a Csíki negyedi Bertis előtt és 16 órától az Állomás negyedben, a piac melletti játszótéren szeretettel várnak minden bábszínházszerető kicsit és nagyot.

ARIEL SZÍNHÁZ. Március 21-én, kedden 10 és 12 órától a Kovásznai Művelődési Központban a marosvásárhelyi Ariel Gyermek- és Ifjúsági Színház A kis hableány című előadását mutatja be. A jegy ára 7 lej.



Tánc

A Háromszék Táncegyüttes március 22-én, szerdán 19 órától A banda című előadást játssza a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdióban. Rendező-koreográfus: Könczei Árpád. Az előadásra jegyek a kulturális szervezőirodában kaphatók.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján: MA: 17.30-tól Szépség és a szörnyeteg (amerikai musical, 123 perc) – román felirattal; 17.30-tól Arany (amerikai kalandfilm, 121 perc) – román felirattal; 19.45-től Némaság (amerikai történelmi dráma, 95 perc) – román felirattal; 20-tól Sleepless (amerikai akciófilm, 95 perc) – román felirattal. KEDDEN: 17.30-tól Szépség és a szörnyeteg; 17.30-tól Arany; 19.45-től Némaság; 20-tól Sleepless. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.



Hitvilág

BÚCSÚK. Sepsiszentgyörgyön ma 18 órától a központi Szent József-templomban, kedden 18 órától az Állomás negyedi Szent Benedek-templomban tartanak búcsús szentmisét.



Rádió

MÁRIA RÁDIÓ. A mai élő adás Sepsiszentgyörgyről: 14.45-től imaszándékok fogadása, 15-től irgalmasság rózsafüzére, 15.20-tól zenés köszöntő, 15.55-től műsorismertető, 17-től keresztút, 18-tól szentmise Temesvárról, 18.55-től a hét plébániája, 19-től Úrangyala, 19.30-tól hírek este, műsorismertető, 19.45-től zsolozsma – kompletórium.



Tortoma Önképzőkör

Március 21-én, kedden 19 órakor a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében Erdővidéki emlékképek címmel beszélgetésre és dokumentumfilm-vetítésekre kerül sor Vörös T. Balázs vizuális antropológus, dokumentumfilm-rendező az 1997–2009 közötti időszakban Erdővidéken készített filmjeiből. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.



Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

* Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai március 21-én, kedden 16–18 óráig Alsólemhényben a polgármesteri hivatalban, illetve 18–20 óráig Felsőlemhény­ben a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket, és az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

* A sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központban (Bánki Donát utca 36. szám) 9–17 óráig várják azokat, akik magyar állampolgársági kérelmüket szeretnék benyújtani, vagy magyar útlevelet igényelnének. Segítenek az anyakönyvezésekben (születések, halálesetek, házasság, lakcím- vagy névváltoztatás magyar állami bejelentése), a magyarigazolványhoz (utazási kedvezményhez) szükséges dosszié előkészítésében is. Várják azokat a hadiárvákat és hadiözvegyeket is, akik a magyar államtól szeretnék kérelmezni az őket megillető kárpótlást. Telefon: 0267 310 551, 0762 248 669.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán ma és kedden 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket Málnáson ma és kedden 12–20 óráig gyűjti.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön március 21-én, kedden 8–15 óráig a Jókai Mór, Farm, Budai József utcában és a Kós Károly úton a Patak utca és a József Attila utca közötti szakaszon, valamint Illyefalván, Sepsiszentkirályban, Aldobolyban és a Szalomér negyedben.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17 órától kosárfonó tanfolyam felnőtteknek.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig a kovásznai kultúrotthon épületében és keddenként 9–12 óráig a székházban (Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

HÁROMSZÉKI FÜRGE UJJAK KÉZIMUNKAKÖR. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától a Háromszéki fürge ujjak kézimunkakörben várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset egyaránt.

KÁVÉHÁZI ELŐADÁSOK. A sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban kedden 18 órától Prohászka-Rád Boróka Színház az egész világ címmel tart előadást.