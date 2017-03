Az amerikai elnök a sajtó­értekezlet elején tett rövid nyilatkozatában gyümölcsözőnek minősítette a megbeszéléseket, amelyeken – mint mondta – elsősorban a NATO-ról és gazdasági kérdésekről esett szó. Bevezetőjében Donald Trump megerősítette: az új amerikai kormányzat változatlanul támogatja a NATO-t, de megismételte, hogy Washington szükségesnek tartja az összes tagállam növekvő anyagi hozzájárulását az észak-atlanti szervezethez. Trump kiemelte a terrorizmus elleni küzdelem fontosságát, s ismételten hitet tett a határok ellenőrzése mellett. „A bevándorlás nem jog, az állampolgárok biztonsága az első” – hangsúlyozta.

A német kancellár szintén rövid nyilatkozatot olvasott fel. Hangsúlyozta, hogy „sokkal jobb egymással, mint egymásról beszélni”. Mint elmondta: a NATO és a gazdasági kérdések mellett az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni harc, az afganisztáni háború és az ukrajnai helyzet problémáit is megvitatta az amerikai elnökkel. Elmondta továbbá, hogy Berlin tartja magát a NATO-tagállamok azon közös céljához, amelyet a 2014-ben tartott NATO-csúcsértekezleten fogalmaztak meg, s amelynek értelmében 2024-ig valamennyi tagállam a GDP (bruttó hazai össz­termék) két százalékát védel­mi kiadásokra fordítja. Angela Merkel a német védelmi kiadások növelését ígérte az amerikai elnöknek. Kifejtette, hogy okvetlenül javítani kell az Oroszországhoz fűződő viszonyon, szerinte azonban ehhez előbb meg kell oldani az ukrajnai helyzetet.

A sajtóértekezleten Donald Trump egy német újságírónő kérdésére válaszolva leszögezte: nem a bezárkózó politika híve, a korrekt kereskedelmet támogatja. Hozzátette, hogy Németországgal például „fantasztikusan jó” kereskedelmi kapcsolatokra számít. A kereskedelem fontosságát hangsúlyozva Angela Merkel azon reményének adott hangot, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok között hamarosan folytatódhatnak a kereskedelmi tárgyalások.



Mindkettejüket lehallgatták

Donald Trump amerikai elnök pénteken a washingtoni Fehér Házban tartott közös sajtóértekezleten azt mondta Angela Merkel német kancellárnak: „mindkettőnket lehallgattak”. A kancellár láthatóan elképedten nézett az elnökre, aki hozzátette: „legalább van valami közös bennünk”. Trump arra utalt, hogy az előző elnök, Barack Obama adminisztrációja bizonyítottan lehallgattatta Merkelt, miként – mint pár nappal ezelőtt állította – a tavalyi elnökválasztási kampány idején Obama őt és kampánycsapatát is figyeltette a New York-i Trump-toronyban. Merkel nem reagált Trump megjegyzésére. Meglepte az elnök a kancellárt az Ovális Irodában is. Amikor ugyanis a megbeszélések után pár percre beengedték fotózni a sajtómunkásokat, hiába kérlelték Donald Trumpot, hogy a fotó kedvéért fogjon kezet Merkel kancellárral, az Egyesült Államok elnöke némi grimaszolás közepette elengedte a füle mellett a kérést, és meg sem moccant. A jelenetet Angela Merkel feszengő mosolya kísérte. A két vezető politikus egyébként Merkel Fehér Házba érkezésekor kezet fogott egymással.

Az amerikai–német csúcstalálkozót Washingtonban óriási sajtóérdeklődés előzte meg. Részben a két ország világpolitikai súlya, részben pedig Trump elnök és Merkel kancellár egy sor kérdésben markánsan eltérő álláspontja és stílusa miatt. Az ABC televízió például összeállítást közölt arról, hogy az elmúlt hónapokban – elsősorban a 2016-os amerikai elnökválasztás kampánya idején – a két politikus élesen bíráló nyilatkozatokat tett egymásról. A CNBC televízióban Jörg Forbrig, a German Marshall Alapítvány kutatója bennfentes információkra hivatkozva arról beszélt, hogy Angela Merkel alaposan felkészült Donald Trumpból, s még a Playboy magazin 1990-ben Trumpról írt hosszas riportját is elolvasta.