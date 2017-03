Két műlesiklófutamban mérték össze tudásukat a sízők: az első futam aránylag kedvező időjárásban, a második pedig nagy ködben, havazásban zajlott, a díjkiosztást már hóviharban tartották. A Sport-All Ski Team és a Sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza Bocz Attila edző irányításával kilencfős csapattal – Bíró Maja, Florea Csanád, Molnár Etele, Antal Soma, Molnár Bulcsú, Fehérvári Boglárka, Rápolti Erhard, Barta Martina Máté és Finta Szilárd – vett részt az idény utolsó versenyén.

A versenyen egy szentgyörgyi csatának is tanúi lehettek, amely a harmadik helyért zajlott, illetve meglepetésből sem volt hiány, hiszen Rápolti Erhard felállhatott a dobogó legalsó fokára, legyőzve a hibázó Barta Martina Mátét, aki a negyedik helyen végzett. Finta Szilárd, Bíró Maja, Antal Soma ugyancsak a negyedik helyen fejezte be mind a versenyt, mind a megyei bajnokságot, viszont Molnár Etele az ötödik helyen zárt.

„Köszönöm a segítséget Bajkó Levente Attila és Tonsch Szilárd kollégáimnak, a Tanulók Háza igazgatójának, Kerekes Jenőnek, a szülőknek, akik elkísértek versenyeinkre, a gyerekeknek a kitűnő munkáért, kitartásért. Még hosszú út van a kitűzött célig, de elindultunk rajta. Ebben a szezonban szinte minden hétvégén versenyen voltunk, ami a gyerekek teljesítményében is meglátszik. Nagyon rövid pihenés után jöhet a felkészülés a következő idényre: gyepsízés, edzőtáborok belföldön és Ausztriában egyaránt” – mondta Bocz Attila edző.

A Sport-All Ski Team köszöni Sepsiszentgyörgy Polgármester Hivatala, Kovászna Megye Tanácsa, a Sepsi Rekreatív Rt., a Bike Kuckó, az Elenis, az Orex és a King Wash támogatását. (miska)