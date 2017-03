A szurkolói panaszokra reagálva döntés született az autók körönkénti 5–6 másodperccel történő gyorsításáról és ezáltal a futamok látványosabbá, izgalmasabbá tételéről is. Ezt aerodinamikai szabálymódosításokkal, szélesebb abroncsokkal és a súly csökkentésével fogják elérni, növelik továbbá a V6-os turbómotortok fordulatszámát, és a hangjukat is erősebbé teszik. Ötödik motor beszerelését a szezon folyamán továbbra sem engedélyezik, és a versenyzők nem halmozhatnak erőforráselemeket. A szezon első öt nagydíjára a Pirelli jelöli ki a gumi-összeállításokat a csapatok számára. A futamokon felhasználható maximális üzemanyag-mennyi­ség 100-ról 105 kg-ra nő. Ettől az évtől kezdve a mezőny esőben is állórajttal indul majd el, illetve a pilóták évente egyszer megváltoztathatják sisakfestésüket.

Az Ausztrál Nagydíjjal beindul a nagyüzem, a Forma–1 újabb évada. A tavalyi versenynaptárhoz képest idén annyi az eltérés, hogy a Német Nagydíj kiesett, a Bahreini és a Kínai Nagydíj helyet cserélt egymással, valamint az Azerbajdzsáni Nagydíjat végre olyan időpontban rendezik, amikor nem ütközik a Le Mans-i 24 órással. A Magyar Nagydíjra július végén, 28-a és 30-a között kerül sor, amelyet a jól megszokott nyári szünet követ majd.

A Manor 2017 januárjában csődbe ment, így idén ismét csak tíz csapat áll rajthoz. Az alakulatok már teszteltek nyolc napot Barcelonában, először február 27. és március 2. között, majd március 7. és 10. között. A pilótapiacon is több változás történt, hiszen a világbajnoki címvédő Nico Rosberg visszavonult, Jenson Button a McLaren teszt- és tartalékpilótája lett, míg Esteban Guttiérez és Felipe Nasr sem kapott már szerződést, így több mint valószínű, hogy más kategóriában versenyeznek.

A német Nico Hülkenberg a Force India csapatától a Renault alakulatához igazolt, míg a dán Kevin Magnussen a Renault-tól távozott, és a Haas­nál kötött ki. A francia Esteban Ocon a Manortól a Force Indiához ment, illetve a német Pascal Wehrlein szintén a Manortól távozott, és a Saubernél kötött ki, a finn Valtteri Bottas pedig a Williams üléséből a konstruktőri címvédő Mercedes autójába ülhet be.

Csapatok és pilóták: Mercedes – Lewis Hamilton (rajtszám: 44) és Valtteri Bottas (77), Ferrari – Sebastian Vettel (5) és Kimi Räikkönen (7), Red Bull – Daniel Ricciardo (3) és Max Verstappen (33), Williams – Felipe Massa (19) és Lance Stroll (18), Force India – Sergio Pérez (11) és Esteban Ocon (31), Haas – Romain Grosjean (8) és Kevin Magnussen (20), McLaren – Fernando Alonso (14) és Stoffel Vandoorne (2), Renault – Jolyon Palmer (27) és Nico Hülkenberg (30), Sauber – Marcus Ericsson (9) és Pascal Wehrlein (94), Toro Rosso – Danyiil Kvjat (26) és Carlos Sainz Jr. (55).

A húsz nagydíjból álló versenynaptár: március 26., Ausztrál Nagydíj; április 9., Kínai Nagydíj; április 16., Bahreini Nagydíj; április 30., Orosz Nagydíj; május 14., Spanyol Nagydíj; május 28., Monacói Nagydíj; június 11., Kanadai Nagydíj; június 25., Azeri Nagydíj; július 9., Osztrák Nagydíj; július 16., Brit Nagydíj; július 30., Magyar Nagydíj; augusztus 27., Belga Nagydíj; szep­tember 3., Olasz Nagydíj; szep­tember 17., Szingapúri Nagydíj; október 1., Malajziai Nagydíj; október 8., Japán Nagydíj; október 22., Amerikai Egyesült Államok Nagydíja; október 29., Mexikói Nagydíj; november 12., Brazil Nagydíj; november 26., Abu-Dzabi Nagydíj. (miska)