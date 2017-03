A Sepsi OSK a motiváltabban pályára lépő és jobb játékerőt képviselő éllovas Bukaresti Juventus vendégeként szenvedett 3–1 arányú vereséget a II. ligás labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában, így a fővárosiak tízpontos előnyre tettek szert a negyedik helyen álló háromszékiekkel szemben.

Már az első perctől kezdve komoly iramot diktált a hazai pálya előnyeit élvező listavezető, majd a 7. percben egy védelmi hibát kihasználva Zaharia mintegy 16 méterről kapásból lőtt a jobb felsőbe, Niczuly Roland pedig hiába nyújtózkodott, nem tudott hárítani (1–0). A folytatásban is a bukarestiek akarata érvényesült, a 25. percben pedig Chipirliu került ziccerbe, és növelhette volna előnyüket, viszont Niczuly bravúrral hárított. Nem sokkal később a veszélyesen játszó Călinţaru bal oldali beadását Răzvan Damian szinte a saját kapujába passzol­ta, viszont az utolsó pillanatban a gólvonalról sikerült szögletre tolnia. A szentgyörgyiek csak a 36. percben kerültek először közel a házigazdák kapujához, amikor is Bogdan Minciună szögletet végezhetett el, de a fekete-fehér mezes védők könnyedén tisztáztak. Az első félidő hajrájában Issa Thiaw iramodott meg középen, kicselezett két védőt, majd a tizenhatos vonalon belül Morariu buktatta a szenegáli középpályást. A játékvezető tizenegyest ítélt, amelyet Hadnagy Attila higgadtan a jobb felsőbe rúgott (1–1). A piros-fehérek csapatkapitánya sorozatban negyedik mérkőzésén szerzett gólt, illetve ez volt a 23. találata a bajnokságban.

A szünet után sem változott a játék képe: a Valentin Suciu által irányított csapat védelemben és támadásban is messze elmaradt a tőle megszokott játéktól, ezzel szemben a Juventus többet birtokolta a labdát, és passzjátéka is pontosabb volt. A második félidő első perceiben Băjenaru kapu területére tartó szabadrúgását Daniel Ene szögletre fejelte, majd újabb védelmi hibát követően Niczuly tizenhatoson kívüli kezezéséért ítélt szabadrúgást a bíró. A pontrúgást Niczuly hárította, a kipattanóra viszont Chipirliu lecsapott, és közelről a hálóba gurított (2–1). A folytatásban is a fővárosiak csatára jelentett veszélyt, de a rövid sarok felé tartó lövését a kézdivásárhelyi hálóőr szögletre tolta. A 82. percben a csereként beálló Buhăescu fejelt a jobb alsó felé, amit Niczuly a gólvonalról húzott vissza, de a partjelző úgy látta, hogy a találat érvényes volt, így megadta a gólt (3–1). A szentgyörgyiek kapusa megkapta második sárga lapját is, miután a partjelzőt kérdőre vonva elhagyta kapuját, így a találkozó utolsó perceiben és a hosszabbításban Fejér Béla védte a piros-fehérek kapuját.

A Sepsi OSK a tavaszi idényben három győzelem után – Nagyvárad, Afumaţi és Clinceni – szenvedett vereséget, viszont szombaton 11.30-tól hazai pályán az ötödik helyen álló Szatmárnémeti Olimpia ellen javíthat. A találkozót a DigiSport 1 és a Dolce Sport 1 élőben közvetíti.



Petárda és magyarellenes rigmus

A szentgyörgyieket a mintegy százfős Székely Légió is elkísérte Bukarestbe, ahol kedvenc csapatukat végig sportszerűen buzdították és énekeltek, viszont a hazai drukkerek a fair play fogalmát nem ismerték. Először a mérkőzés első félidejében robbant petárda a háromszékiek közelében, majd a 70. perc környékén az OSK kispadja elé dobtak pirotechnikai eszközt a bukarestiek, akik Románia, Románia! skandálással nyomatékosították az üze­netet.

A vendégszurkolóknak fenntartott szektor közelében súlyosabb eset is történt, hiszen a Juventus utánpótláscsapatai többször is a Kifelé, kifelé a magyarokkal az országból! rigmust skandálták, amivel provokálni szerették volna a háromszékieket. A sepsiszentgyörgyi szurkolókat ez nem hozta különösebben lázba, mi több, ironikus tapssal válaszoltak a provokálásra, illetve példamutatóan viselkedtek.

Diószegi László, a piros-fehérek főtámogatója közösségi oldalán köszönte meg a szurkolók biztatását: „Kikaptunk 3–1-re a listavezető Juventus otthonában, de egy olyan szurkolótábort nyertünk, amilyen nem sok van az országban. Egy csupa szív, lelkes, sportszerű, fociszerető tábor. Köszönöm nektek. Ezért érdemes alkotni, menni előre a cél érdekében. Nem fogjuk feladni soha, nincs veszve semmi, szombaton otthon kell nyernünk Szatmárnémeti ellen, és akkor minden rendben.”

További eredmények: Szatmárnémeti Olimpia–Afumaţi 0–1 (gólszerző: D. Burlacu 34.), Chindia Târgovişte–Foresta Suceava 2–1 (gsz.: Cherchez 59., 73., illetve Rusu 21.), Baloteşti–Resicabánya 3–1 (gsz.: Gojnea 15., Herea 45., 84. – tizenegyesből, illetve Buduroi 21.), Temesvári Politehnica–Mioveni 1–2 (gsz.: Birău 30., illetve Rădescu 27., Ayza 38.), Călăraşi–Nagyváradi Esthajnalcsillag 3–2 (gsz.: Kanda 7., Cristea 11., Avram 33. – tizenegyesből, illetve Arnăutu 58. – tizenegyesből, Matei 62.), Râmnicu Vâlcea–Clinceni 0–3 (hivatalból), Aradi UTA–Brassói FC 1–2 (gsz.: Chindriş 89., illetve Chitoşcă 9., Enceanu 76.), a Brăilai Egyesülés szabadnapos volt.

A rangsor:

1. Juventus 17 3 2 42–10 54

2. Arad 14 3 6 43–25 45

3. Brassó 13 6 4 38–21 45

4. Sepsi OSK 13 5 4 38–21 44

5. Szatmárn. 12 5 5 33–20 41

6. Mioveni 12 5 6 30–18 41

7. Târgovişte 12 2 8 35–24 38

8. Brăila 9 4 9 24–27 31

9. Afumaţi 8 4 10 24–26 28

10. Călăraşi 7 7 8 28–31 28

11. Nagyvárad 8 3 12 26–27 27

12. Suceava 8 3 11 34–40 27

13. Clinceni 8 3 11 34–42 27

14. Temesvár 6 6 11 30–39 24

15. Baloteşti 6 5 11 28–38 23

16. Rm.Vâlcea 4 6 12 16–34 18

17. Resicab. 4 1 18 22–52 13

18. Tatrang 2 5 15 15–45 9

A 26. forduló mérkőzései: Afumaţi–Călăraşi, Mioveni–Baloteşti, Brăilai Egyesülés–Chindia Târgovişte, Foresta Suceava–Râmnicu Vâlcea 3–0 (hivatalból), Nagyváradi Esthajnalcsillag–Tatrangi Egyesülés 3–0 (hivatalból), Sepsi OSK–Szatmárnémeti Olimpia, Clinceni–Bukaresti Juventus, Brassói FC–Temesvári Politehnica, az Aradi UTA és Resicabánya áll.