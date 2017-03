Látványos installáció leleplezésével indították el a nyári vizes világbajnokság visszaszámláló óráját tegnap 9 óra 53 perckor az Erzsébet téren. Az időpont választása nem véletlen: 117 nap 11 óra és 7 perc, pontosan ennyi idő volt hátra Magyarország eddigi legnagyobb sporteseménye, a 17. FINA-világbajnokság kezdetéig a leleplezés pillanatában.

Az interaktív és grandiózus visszaszámláló óra a világbajnokság végéig lesz az Erzsébet téren. Azontúl, hogy az óra mutatja a világbajnokság kezdetéig hátralevő időt, interaktív játékokkal is szórakoztatja a közönséget – ehhez a #selFINA applikáció nyújt segítséget.

Az esemény moderátora, Gundel Takács Gábor Hosszú Katinkát kérdezte arról, hogyan készül az eseményre, mik a kitűzött célok, mennyiben lesz más érzés hazai közönség előtt szerepelni. Az úszónő elmondta, lényegében 23 éve készül erre a világbajnokságra, azóta, amióta eldöntötte, a legmagasabb szintre szeretne érni.

„Nekem nagyon jókor jött, hogy idén Budapesten lesz a világbajnokság. Rio után egy kicsit nehéz lett volna motivációt szerezni, hiszen ott elértem azt, amire mindig is vágytam, olimpiai bajnok lettem, így kipipálhattam mindent. De az, hogy itthon van a világbajnokság, az majdnem olyan érzés, mintha lenne még egy olimpia.”

A hazai pálya terhével kapcsolatban a következőt mondta: „Megtanultam már azt, hogy ez nem nyomásként jelenik meg, hanem abban, hogy így még izgalmasabb és érdekesebb maga a verseny. Az, hogy ennyien szurkolnak nekem, nekünk, egy kivételes lehetőség, és inkább a pozitív oldalát látjuk. Nekem pluszt ad a várakozás, és a felkészülés is könnyebb lesz így, azt a plusz pár métert könnyebben úszom majd le így az edzéseken, mert tudom, mi vár rám a nyáron.”

A 17. FINA-világbajnokságot 2017. július 14. és 30. között rendezik. A versenyzők hat sportágban (úszás, műugrás, szinkronúszás, nyílt vízi úszás, vízilabda és óriás toronyugrás), öt helyszínen, Balatonfüreden és Budapesten (Duna Aréna, Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda, Batthyány tér, Városliget) mérik össze tudásukat.