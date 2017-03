Az eredmények: Sepsi ISK–Konstancai 1-es számú ISK 67–32 (csapatunk: Damokos 7, Meregya 3, Ioachim 18, Bocz 10, Nagy 5, Páll 8, Csiszér 2, Daragics 6, Enyedi 6, Tarczi 2, Pánczel, Kisgyörgy) és Sepsi ISK–Kolozsvári For You 61–48 (csapatunk: Meregya 2, Ioachim 20, Bocz 10, Nagy 9, Páll 4, Csiszér 2, Daragics 8, Tarczi 2, Beder 2, Kovács 2, Apor, Damokos).

A Nemes Áron edzette U18-as lányok szombaton itthon pályára léptek, és 91–34-re győztek a Bukaresti Champions és a 6-os számú ISK közös csapata ellen. A céhes városbeli Nagy Mózes SK ifjúsági I-es lányegyüttese is nyert a hétvégén, a kézdivásárhelyiek 49–44-re győzték le a bukaresti Rapid alakulatát. A csapat: Csurulya 13/6, Kovács 12/3, Biszak 11, Incze 9, Czimbalmos 2, Voloncs, Bartók 2, Istók, Fejér, Rendy, Csíki, Csillag.