2017-et az Európai Unió a nők elleni erőszak éveként hirdette meg, ehhez csatlakozott az RMDSZ Nőszervezete, tabut kívánnak megdönteni, egy időszerű, hétköznapjainkban jelen levő jelenségre ráirányítani a figyelmet – ismertette szándékukat Sepsiszentgyörgyön is Csép Andrea Maros megyei parlamenti képviselő.

Csak első körnek tekintik az elmúlt napokban „piacra dobott” kisfilmeket, amelyekben ismert nők (színészek, közéleti személyiségek) énekkel, szóval irányítják a figyelmet a nők elleni erőszakra. A következőkben férfiak is szerepet vállalnak, és szándékukban áll rendezvényekre, fesztiválokra, falunapokra elvinni kampányukat, iskolákba eljutni. Tisztában vannak azzal, hogy szükséges a jogszabályok megváltoztatása is, négy törvényt kell módosítani: az esélyegyenlőségről szólót, a családon belüli erőszakra vonatkozót, a büntető törvénykönyvet és a perrendtartást, Csép Andrea példát is említett: jelenleg a bírónak 72 órán belül kell kiadnia a távoltartási végzést az erőszakos házastárssal szemben, ezt szeretnék 24 órára csökkenteni. Csép Andrea azt is kiemelte: kampányuk célja meggyőzni az áldozatokat, hogy kezdjenek beszélni, meg akarják ismertetni velük jogi lehetőségeiket. Együttműködnek az Esélyegyenlőség Hatósággal (ANES) és civil szervezetekkel, fontosnak tartják tapasztalataikat.

Az adatok riasztóak, pedig tudott, hogy az esetek töredékét jelentik csak, és Romániában még az európainál is kisebb a segítséget kérők aránya. Össze­sítéseket nem is találtak, a különböző statisztikákból derült ki, hogy minden harmadik nő bántalmazott (Európában minden negyedik!), minden 30. másodpercben megvernek egy nőt. Megbízható adatok itthon 2014 óta találhatóak, és beszédes, hogy abban az évben 130 ezer bejelentés történt családon belüli erőszakról, de csak 12 ezer esetben indult büntetőeljárás. Fontos feladat a védett házak kialakítása is, az EU-s előírás szerint minden tízezer személyre kellene egy ilyennek jutnia, de Románia ilyen szempontból 70 százalékban lefedetlen, és bár vállalta 8–8 bántalmazottakat és bántalmazókat befogadó otthon, illetve 30 védett ház kialakítását, a költségvetésben ez nem szerepel, uniós pénzekből valósítanák meg, ki tudja, mikor. Fontosnak tartanák az Isztambuli Egyezmény életbeültetését, tájékozódnak arról, hogy más országokban ezt hogyan valósították meg, és terveik közt szerepel, hogy magyar zöldszám is az áldozatok rendelkezésére álljon (a 0800 500 333-as számon csak románul kérhetnek segítséget), ám ehhez szakemberekre van szükség.