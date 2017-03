A másik társelnök, Daniel Constantin viszont nem fogadja el a határozatot, és fellebbez ellene. Tăriceanu szerint Constantin megzsarolta, hogy bizonyos emberek helyet kapjanak a parlamenti választásokon a párt listáin, ugyanakkor azt is bejelentette, jelölteti magát az elnöki tisztségre. Daniel Constantin egy párttagokból álló csoport kíséretében hagyta el az állandó küldöttség megbeszéléseit, a gyűlést pedig alapszabályzatba ütközőnek minősítette. A Constantinnal együtt távozó személyek többsége a Konzervatív Párt volt tagjai, négyen közülük államtitkári tisztséget töltenek be jelenleg is.

„Azért hagytuk el a gyűlést, mert azt tapasztaltuk, hogy folyamatosan megszegik az alapszabályzatot. Mindenáron össze akarják hívni a kong­resszust, hogy csillapítsák az esetleges elégedetlenséget, azt hiszik, ez megoldást jelent. Nem jelent megoldást, egy olyan helyzet alakult ki, amit nem szerettünk volna” – nyilatkozta Daniel Constantin. Hozzátette, nem jelölteti magát a párt elnökének, hanem ügyvezető elnöke lesz a pártnak. „Az LDSZ-ben történő döntéshozatal a félreértések oka, Nem fogadom el, hogy párton kívüliek döntsenek helyettünk az egyik társelnök engedélyével, nem fogadhatom el, hogy abban a pártban, amelyet nem hagyok el, egyoldalú döntések szülessenek” – magyarázta a miniszterelnök-helyettes.

Daniel Constantin közleményben válaszolt Călin Popescu Tăriceanu állításaira. Szerinte szégyenteljes, hogy Tăriceanu zsarolásról beszél, miközben ő harcolt azért, hogy olyan személyek is helyet kapjanak az LDSZ listáin, akiknek problémájuk volt az igazságszolgáltatással.