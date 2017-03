A legutóbbi összesítés óta nem volt újabb halálos eset. A kanyaró eddig 17 halálos áldozatot követelt az országban. Az egészségügyi minisztert egy pénteki sajtóértekezleten kérdezték az újságírók azokkal a vádakkal kapcsolatban, amelyek szerint más európai országokba is Romániából hurcolták be a kanyarót. Florian Bodog szerint nincs helye a vádaskodásnak, a járványért mindenütt azok a szülők a felelősek, akik nem oltatták be gyerme­keiket. (MTI)

NINCS LELKIFURDALÁSA Klaus Iohannis államfőnek a bíróságon elveszített szebeni ház miatt. „Mindenkit biztosíthatok arról, hogy nincs lelkiismeret-furdalásom. Mivel jogerős ítélet, betartjuk. A döntések kapcsán nem számít, hogy tetszik vagy sem. A döntést, ha jogerős, betartják, és kész. Egyebet nem hiszem, hogy ehhez hozzá tudnék fűzni” – jelentette ki. Hozzáfűzte: a törvényszék legutóbbi döntése tulajdonképpen semmit sem változtatott meg, „ugyanott vagyunk, mint 2015 őszén, amióta tiszteletben tartják azt a döntést”. (Mediafax)

EGY TORNAÓRÁT SEM. Hargita megyében a folyó tanév első felében 40 741 diákból 1078-an kaptak felmentést testnevelés­óra alól: közel kétszáz elemi iskolás (1 százalékuk), háromszáz kiskamasz (2,3 százalék) és hatszáz középiskolás (5,2 százalék). Eleinte heti két testnevelésórájuk van a tanulóknak, nyolcadiktól csak egy. A felmentettek közül 787-en városi tanintézetben tanulnak, 291-en pedig vidékiben. (Székelyhon)