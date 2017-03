A támogatásra a legalább három, legtöbb kilenc szarvasmarhát tartó gazdák jogosultak, ha eleget tesznek a további feltételeknek is. Ezek szerint az állatoknak a kérés benyújtásának időpontjában be kell lenniük jegyezve az országos farmjegyzékbe, a gazdaságnak rendelkeznie kell az állat-egészségügyi hatóság kódjával. Ugyanakkor bizonyítani kell, hogy a gazda felvásárlónak vagy közvetlen módon értékesített négy tonnányi tejet a 2015. április 1.–2016. március 31. közötti időszakban. A tervezet szerint a kéréseket május 2-áig lehet leadni a kifizetési ügynökségnél.

A fejőstehenenkénti támogatás összegét a jogosult állatok létszámának függvényében szabják meg. Ezt a támogatást 2017. június 30-ig kaphatják meg a gazdák.

Az indoklás szerint a 3–9 fejőstehenet tartó gazdaságok tejtermelésük 50 százalékát saját fogyasztásra használják fel, és ez alacsony bevételt eredményez. Ugyanakkor ezekben a gazdaságokban növekedhet az emberre is átterjedő betegségek megjelenésének veszélye, a keresztezett egyedekből álló gazdaságokban a genetikai érték is csökken – áll az iratban. E hátrányok kiküszöböléséért az Európai Bizottság 2016. szeptember 8-ai szabályzata szerint rendkívüli alkalmazkodási támogatások folyósíthatók a tejtermelő gazdáknak, de más állattenyésztési ágazatban tevékenykedőknek is. Románia 10,89 millió eurós csomagot kapott, ebből különítettek el 5,44 millió eurót a tejtermelők számára.

A támogatás célja, hogy a kisgazdák növelhessék piacra irányuló termelésüket, ezáltal növekedhessen a mezőgazdaságból élő családok bevétele. A kisgazdaságok megerősödésének egyik lehetősége a tejfelvásárlók által igényelt minőségi paraméterek (fizikai-kémiai jellemzők, zsír-, protein-, szárazanyag-tartalom, fagyáspont stb.) teljesítése is.

A tervezet megalapozásában azt is kijelentik, hogy vidéki környezetben a kisgazdaságok gazdaságbiztonsági és védelmi szerepet is jelentenek. A gazdaságbiztonság és védelem szociális következményeket is maga után von, szerepe van a szegénység felszámolásában, biztosíthatja a minimális élelmiszer- és jövedelemszükségletet.