A belügyminisztérium közleménye szerint a tervezetben javasolják az előző koncepció megváltoztatását, miszerint a mikrocsip nem tartalmazná az egészségbiztosításra vonatkozó információkat. Az egészségügyi kártya működése a belügyminisztérium által kibocsátott digitális bizonyítvánnyal lesz biztosítva, a mikrocsipbe kódolva.A törvény kezdeményezői szerint az új személyazonosító igazolvány használatával a polgárok egyszerűbben hozzáférhetnének bizonyos elektronikus szolgáltatásokhoz, ezáltal pedig egyszerűsödhetnének a közigazgatási eljárások.Az okmányt elektronikus aláírásra is lehetne használni, továbbá a belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó intézményekben és a kormány által meghatározott más informati­kai rendszerekbe való bejelentkezésekhez is lehetne használni.Az e-személyit 14 éves kor előtt is kiállíthatják a hatóságok, amennyiben legalább egyik szülő igényli ezt. A 0–14 év közötti kiskorúak számára két évig, a 14–18 év közöttiek számára négy évig, 18 év fölött 10 évig lenne érvényes az egyszerű és az elektronikus igazolvány is.Az elektronikus személyazonosító igazolványra rányomtatják a tulajdonos családnevét és keresztnevét, nemét, állampolgárságát, a születés helyét és idejét, aláírását, arcképét, személyi számát és lakcímét. A saját kezű aláírást kivéve ugyanezek az adatok fognak szerepelni elektronikus formátumban is az igazolványban, azonban ezek az információk még kiegészülnek a szülők keresztnevével és a tulajdonos biometrikus adataival, az arcról készült fényképével és két ujjlenyomattal. Carmen Dan belügyminiszter szerint lehetetlenség lesz meghamisítani az új személyazonossági igazolványokat, azok ugyanis a mostanihoz képest plusz biztonsági elemeket fognak tartalmazni.A hatóságok fokozatosan vezetnék be az új személyazonosító kártyákat, 18 hónap leforgása alatt. Aki nem szeretne e-személyi igazolványt, a tervezet szerint továbbra is igényelhetne egyszerű kártyát. Egyelőre sem az elektronikus személyazonosító igazolvány árát, sem a kibocsátásuk kezdeti időpontját nem határozták meg.A törvénytervezet szövegét a belügyminisztérium honlapján – www.mai.gov.ro – lehet elolvasni. A javaslatokat, hozzászólásokat, véleményeket a dgj_transparenta@mai.gov.ro e-mail-címre várják.