A képviselő más pártokat is szívesen látna a nacionalista pólusban, amelynek célja, hogy Románia azt a tiszteletet kapja meg az Európai Unióban, amely megilleti őt. Hangsúlyozta, minden nacionalista párttal tárgyalásokat folytatnak, amely az elmúlt 27 évben a nemzeti értékrendet, az ország szuverenitását és függetlenségét, az ortodoxizmus szellemiségét képviselte, így többek közt a Nagyrománia Párttal, a Vatra Românească szervezettel vagy a Román Nemzeti Egységpárttal is. Rebega hozzátette: a végére egyetlen párt fog létezni, és legkésőbb júliusig megszervezik a nemzeti pártok egyesülési kongresszusát. (Főtér)

ITTASAN VEZETTE AZ ISKOLABUSZT. Kilenc diák sérült meg abban a tegnap reggeli balesetben, amelynek során árokba borult egy Dévára tartó iskolabusz a Hunyad megyei Csernakeresztúr közelében. A járművön 17 diák utazott – a dévai Téglás Gábor Gimnázium tanulói –, a sérülteket dévai és vajdahunyadi kórházakba szállították. A sérülések egyike sem súlyos. A jármű 61 éves vezetője elmondta, a baleset azért következett be, mert elaludt a volánnál. Az alkoholteszt során azonban kiderült: véralkoholszintje 0,34 ezrelék volt. (Főtér)

GYORSHÉTFŐ. Tegnap két gépkocsivezető is több mint 200 kilométeres sebességgel száguldott a kevéske romániai autópályákon: 208 km/órás sebességgel futott radarba egy 56 éves szlovák állampolgár az A3-as autópályán a Torda–Bors útszakaszon, a rendőrök 1305 lejes bírságot szabtak ki rá, és 90 napra felfüggesztették gépkocsivezetői jogosítványát. Az A1-es autópályán a Râmnicu Vâlcea–Déva útszakaszon óránként 201 kilométeres sebességet mértek a rendőrök egy 52 éves dévai sofőr által vezetett autónál, a férfit 2900 lejre bírságolták, és 90 napra felfüggesztették gépkocsivezetői jogosítványát. (Agerpres)

VÉGZETES SZELFIZÉS. Három felnőttet, köztük egy tanárt is kihallgatnak az ügyészek annak a lánynak a halála ügyében, aki Nagyszebenben szelfizés közben lezuhant egy tömbházról. A rendőrség már kihallgatta azt a hét kiskorút, akik a 15 éves lánnyal együtt készítettek fotókat, amikor megtörtént a tragédia. Az iskola, amelynek a szerencsétlenül járt lány tanulója volt, sajtóközleményében azt írja: az oktatási intézmény egyetlen tanárának sincs köze a történtekhez. Denisa Voilan március 15-én este halt meg, miközben más gyerekek társaságában szelfiket készített egy kilencemeletes tömbház tetőzetén. Ő volt az egyetlen, aki felmerészkedett a korlátra, amely leszakadt, a lány pedig lezuhant. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés ügyében indított eljárást, anélkül, hogy egyelőre konkrét gyanúsított lenne. (Agerpres)