Információik szerint korábban a belga hatóságok birtokába került egy hangfelvétel a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren öngyilkos merényletet elkövető Najim Laachraoui és Ibrahim El Bakraoui beszélgetéséről. A két helyszínen, a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren és a Maelbeek metrómegállóban végrehajtott öngyilkos merényleteket megelőzően egy nappal készült felvételen a repülőtéri robbantást elkövető két fiatalember arról beszélt: értesíteniük kell az Iszlám Állam terrorszervezet kötelékében Szí­riában harcoló irányítójukat, Abou Ahmedet arról, hogy nemsokára kapcsolatba lépnek vele Brüsszelben fegyverekkel rendelkező dzsihadisták, akik készen állnak arra, hogy további merényleteket kövessenek el. A több mint tízperces hangfelvételről – amelyet a későbbi elkövetők a szíriai kapcsolattartónak szántak – az is kiderül, hogy a másnap tervezett terrortámadások alkalmával nem fogják használni a harcokból megmaradt és jól elrejtett fegyvereiket. El Bakraoui fel is sorolta az elrejtett fegyverarzenált, amelyben Kalasnyikov gépkarabély mellett három csehszlovák gyártmányú VZ 58-as gépkarabély, kézifegyverek, gránátok, C4 típusú plasztikbomba és olyan adó-vevő található, amely rá tud kapcsolódni a rendőrség által használt rádiófrekvenciára.

A napilap megjegyezte, a fegyverek létezését fényképfelvétel is bizonyítja, amelyen a dzsihadisták a terrorszervezet zászlaja alatt láthatók, de a hatóságok még nem akadtak a nyomukra. El Bakraoui a felvételen többször említette „egy bizalmas társuk”, Abou Imrane nevét, akinek – az öngyilkos merénylő szerint – át kellene vennie a belgiumi műveletek vezetését.

A hatóságok szerint az álnéven említett dzsihadista – korábbi szíriai harcos – azonos az antwerpeni Sharia4Belgium terrorista csoport egyik tagjával, Bilal el-Makhoukhival, akit a rendőrség tavaly április elején vezetett akciósorozatában vettek őrizetbe. Bilal el-Makhoukhi kihallgatásán megerősítette, hogy azonos a felvételen álnéven említett egykori terroristával, ám tagadta, hogy tudomása lenne a fegyverek rejtekhelyéről.

Mint ismert, tavaly március 22-én a belga fővárosban a Zaventem nemzetközi repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson is terrortámadást hajtottak végre, harminckét ember halálát okozva. A robbantásos merényletek elkövetőjeként az Iszlám Állam jelentkezett. Belgiumban a hatóságok még mindig hármas, azaz „súlyos” fokozaton tartják az ország terrorkészültségi szintjét. Ez azt jelenti, hogy a fenyegetés jelentős, „lehetséges és valószínű” egy terrortámadás.