Következő írásunk

Szokatlanul késői időpontban került sor az idei költségvetés elfogadására Sepsiszentgyörgyön, talán ezért is terjesztették elő rendkívüli ülésen. A tervezetet korábban közvitára bocsátották, be is futott néhány javaslat a lakosság részéről, de egyikről sem szavaztak, főként pénzhiány miatt. A 2017-es esztendő ugyanis meglehetősen szűken indul: a keret kisebb, mint tavaly, és ami van, az nagyrészt működtetésre, fenntartásra megy el, beruházásokra alig marad.